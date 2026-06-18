Iñaki Williams se queda sin debutar y Yirenkyi sale al rescate en el descuento: las notas del Ghana - Panamá

eldesmarque.com 18 JUN 2026 - 07:35h.

Ghana se llevó el triunfo en el descuento con un gol de Yirenkyi

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Ghana se llevó los tres puntos en su estreno en este Mundial frente a Panamá (1-0). Un gol de Yirenkyi en el 95 dejó al rival tocado y hundido después de haber dominado casi todo el partido y haber gozado de las mejores ocasiones para hacer gol. Ni de titular ni de suplente, Iñaki Williams se quedó sin jugar ni un solo minuto en un partido en donde tampoco estuvo Thomas Partey porque no obtuvo los permisos de Canadá para entrar en el país debido a las acusaciones que pesan sobre él por presunta violación.

El equipo de Thomas Christiansen fue más reconocible, más atrevido y más constante que Ghana, pero se quedó sin premio por su falta de precisión en los metros finales. La selección africana, superada durante buena parte del encuentro, sobrevivió gracias a sus porteros y a su paciencia, y encontró en el descuento la acción que cambió la noche en el Toronto Stadium.

El gol llegó cuando Panamá todavía buscaba el triunfo y ya acusaba el desgaste. Brandon Thomas-Asante, incorporado en la segunda mitad, condujo una transición por la izquierda, desbordó a su marcador y sirvió un pase raso al área. Allí apareció Yirenkyi, amonestado desde el primer cuarto de hora, para empujar el balón a la red y desatar la euforia ghanesa ante la incredulidad de la numerosa hinchada panameña.

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Fue un desenlace cruel para Panamá, que había firmado una primera parte superior. Bajo la lluvia, el equipo centroamericano entró mejor al partido, con balones largos a las bandas y ataques directos que incomodaron a la defensa de Ghana.

Panamá todavía tuvo una última acción en el área ghanesa, con una tangana incluida y tarjeta para Carlos Harvey, pero no encontró el empate. Ghana celebró una victoria de supervivencia. Panamá se quedó con la sensación amarga de haber hecho casi todo bien salvo lo esencial: marcar.

Los titulares de Ghana

Ate Zigi [6]

Senaya [7]

Adjetey [8]

Opoku [7,5]

Mensah [6,5]

Yirenkyi [8]

Owusu [6,5]

Nuamah [6]

J. Ayew [6]

Semenyo [7]

Sulemana [5,5]

Los suplentes de Carlos Queiroz

Benjamin Asare [8]

Abdul Fatawu Issahaku [6]

Brandon Thomas-Asante [7]

Kwasi Sibo [6]

Prince Kwebena Adu [s.c]

Los titulares de Panamá

Mosquera [6]

Blackman [6]

Ramos[7]

Córdoba [5]

Andrade [6]

Murillo [7]

Harvey [6,5]

Bárcenas [7]

Cristian Martínez [6]

Waterman [6,5]

José Luis Rodríguez [5]

Los suplentes de Thomas Christiansen

Azarias Londoño [7]

José Fajardo [4]

Ismael Díaz [6]

Aníbal Godoy [s.c]