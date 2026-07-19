Fernando Alonso aclara que su renovación no depende de Aston Martin y sí de la reglamentación

Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 18:16h.

Carrera para el olvido en Spa, donde Fernando Alonso ha terminado último

Aston Martin rebaja las expectativas con las mejoras y Fernando Alonso podría ni verlas: "Debemos tener cuidado"

Compartir







Y otra vez, fin de semana desastroso para Aston Martin y Fernando Alonso. El Gran Premio de Bélgica será recordado, esperemos, por ser el último con un AMR26 sin evolucionar. Todo hace indicar que en Hungría las mejoras harán acto de presencia y las prestaciones del monoplaza serán algo más alentadoras que de costumbre. Eso no hace que nadie hable de lo ocurrido y que el drama en la escudería británica siga siendo escandaloso. Alonso al menos ha podido terminar la carrera, aún haciéndolo en última posición; pero la cruda realidad es que la agonía continua marcando el devenir de Aston Martin. Además, el futuro de Alonso está en el aire. Todo el mundo pensaba que el rendimiento del AMR determinaría su decisión, pero el español ha dejado claro que la nueva reglamentación podría echarle para atrás sin ninguna duda.

"Llevamos ya 11 carreras con este coche y será la primera carrera en la que lleguemos con un paquete actualizado. Será crucial para nosotros entender la dirección de la puesta a punto de ese coche y aprender todo lo que podamos. Llevamos 11 carreras en la misma posición y no ha cambiado. Esperemos que sirvan los datos tomados para el equipo, la aerodinámica y los motores ya que cambiamos muchas cosas como la batería y varios componentes nuevos. Espero que la prueba sea buena para todos estos componentes y que estemos listos para el próximo fin de semana", cuenta Alonso en declaraciones recogidas por MARCA.

El palo de Fernando Alonso a la F1

Pero el drama va más allá de lo puramente resultadista en Spa. Y es que Alonso es muy consciente de que la nueva reglamentación provoca situaciones surrealistas, sino que se lo digan a Max Verstappen o compañía. Eso hace que Alonso dude claramente en qué hacer con su futuro. "Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos. Mi decisión tiene que ver con el reglamento, conducir estos coches en circuitos como Spa o antes en Silverstone no es lo que sueño para el futuro", confiesa el asturiano.

"Teníamos grandes esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Newey al equipo y el motor Honda. Las expectativas eran muy altas y no las hemos cumplido. No ha sido difícil, simplemente ha sido decepcionante. Queríamos ver el coche en Barcelona o en Bahréin, pero ahora nos lo hemos tomado como un reto. Queremos volver ahí y a la carga, espero que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento. Volver y, con suerte, en la dirección correcta para el equipo", zanja antes de poner rumbo a Hungría.