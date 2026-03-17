Jorge Morán 17 MAR 2026 - 16:11h.

El portero del Bayern podría debutar en Champions League ante el Atalanta

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El partido del Bayern de Münich en la Champions League puede suponer un día histórico para Leonard Prescott, guardameta estadounidense de 16 años. El que podría ser el rival del Real Madrid en cuartos de final, a dónde podrían llegar con dos bajas importantes, venció en la ida por seis a uno ante el Atalanta, pero se encuentra con un gran problema en la portería que podría solucionar con su canterano.

Vicent Kompany llega al duelo en Alemania con tres de sus cuatro porteros lesionados y uno de ellos entre algodones. Manuel Neuer lleva con una rotura muscular desde el 6 de marzo, Ulreich sufrió problemas musculares hace unos días y Klanac tiene una rotura muscular desde el 1 de enero. A esto hay que sumarle la conmoción que sufrió Urbig ante el Atalanta, quién ya está de vuelta, pero bajo lupa. Y aquí es dónde aparece la figura de Prescott.

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El portero más joven del Bayern en la historia de la Champions

Aunque la presencia de Urbig está en duda, la afición quiere el debut de Leonard. El cómodo resultado cosechado ante el Atalanta genera una gran tranquilidad en los bávaros, que quieren ver a su canterano disputando sus primeros minutos con el Bayern. Un portero que hace unos años era recogepelotas del equipo alemán, visto siempre detrás de la portería de Neuer.

En caso de debutar, el estadounidense rompería un récord que lleva 40 años sin poder superarse. Prescott se convertiría en el guardameta más joven de la historia del Bayern, superando a Sven Scheuer, que debutó con 18 años y 237 días.

El permiso de trabajo que deberá pedir Leonard Prescott

Como ya le ocurrió a Lamine Yamal en la Eurocopa, Leonard Prescott deberá pedir un permiso especial para el encuentro de la Champions League. La Ley de Protección de Empleo Juvenil en Alemania prohíbe que los menores de 18 años trabajen después de las 20.00H.

Aunque con los deportistas se hace una distinción, pudiendo competir hasta las 23.00H en condiciones especiales, el portero deberá pedir el permiso de trabajo por una circunstancia. El horario del partido en Alemania provocará que, en el caso casi improbable de que el partido se vaya a prórroga y penaltis, Leonard deberá realizar esos trámites burocráticos.