"Fue el mayor baño de fútbol que me han dado en mi carrera", recuerda el brasileño

Filipe Luis recuerda "el mayor baño" que ha recibido en un campo de fútbol. El brasileño, que acaba de ser destituido por sorpresa como técnico del Flamengo, ha recordado en una entrevista con Jorge Valdano en Movistar aquella semifinal entre el Atlético de Madrid y el Bayern que acabó metiendo a los colchoneros en la final de la Champions League de 2016 en Milán.

"Cuando jugamos en semifinal de Champions contra el Bayern de Múnich, fuera de casa, en Alemania, y pasamos a la final, aquel partido fue el mayor baño de fútbol que me han dado en mi carrera. Fue el Bayern de Guardiola", rememora el exfutbolista, que defendió la elástica rojiblanca en 333 partidos.

Tras el partido, estaban "todos celebrando y todos muy felices", pero Filipe se fue a hacer el test antidopping "y no conseguía celebrar". Y es que estaba dándole vueltas a un tema: "Tenía una seguridad dentro de mí muy grande de que Guardiola había aumentado aquel día el tamaño del campo. Dije 'han hecho trampa'. El campo estaba mucho más grande, la portería la veía muy lejos".

Filipe Luis asegura que el Bayern "hizo trampa" ante el Atlético

"No es una broma", insistió en la entrevista. "Estaba convencido de que el Bayern había hecho trampa aquel día con el tamaño del campo porque estaba muy lejos, no llegábamos nunca a la portería del Bayern y parecía que tenían más jugadores en el campo", añadió. Admite, eso sí, que "nunca" dijo nada a Guardiola y que intentó "aprender" de su método para llevarlo a cabo.

En aquella eliminatoria de la que habla, el Atlético había ganado 1-0 a los germanos en el Vicente Calderón gracias a un gol antológico de Saúl Ñíguez. En la vuelta, en Múnich, defendió la ventaja con uñas y dientes, pero el partido fue un baño alemán. Xabi Alonso puso el 1-0, Oblak paró un penalti a Müller, Griezmann anotó el 1-1 en un contragolpe, Fernando Torres falló otro penalti y Lewandowski puso el 2-1 definitivo. Los colchoneros pasaron a la final gracias al valor doble de los goles. Y en la final, perdieron con mucha polémica ante el Real Madrid en la tanda de penaltis.