Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 16:27h.

El argentino pone en valor el fútbol que practica el equipo celeste

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VigoEl Celta de Vigo se prepara para vivir una noche histórica en tierras germanas. Con Claudio Giráldez y Iago Aspas a la cabeza, la expedición celeste afronta la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League con mucha ilusión, pero también exigencia. Los vigueses sueñan con hacer algo grande en el viejo continente y sacarse de una vez por todas aquella espina de Old Trafford. Eduardo Berizzo lo rozó.

El preparador argentino, actualmente sin equipo, ha concedido una entrevista a Radio MARCA Vigo. Allí, el exceleste recordó su paso por Balaídos y los cimientos que construyó: "Yo llegué a un equipo que quería cosas. Había una organización institucional, el Celta dejaba atrás nubarrones y empezaba a construirse a partir de la cantera y la ambición de seguir creciendo. Yo agregué mi energía e ilusión".

Berizzo encuentra una diferencia entre su Celta y el de Claudio Giráldez

Para el 'Toto', entrenar al Celta de Vigo era algo más. Así lo demostró con una reflexión sobre sus amigos: "Emocionalmente hacer ganar al Celta era la alegría de mis amigos. Cuando te involucras de esa manera se te mezclan un montón de cosas y en mi caso eso me dio más fuerza, más energía. Yo quería que mi equipo gane a cualquiera".

Por último, Eduardo Berizzo analizó las posibles diferencias entre aquel Celta que casi tumba al Manchester United y el actual. Para el que fuera técnico celeste sí que existe un cambio respecto al equipo que entrena actualmente Claudio Giráldez.

Esta fue su reflexión final sobre las diferencias existentes entre ambos conjuntos: "Hasta que no aseguré LALIGA no me enfoqué luego en Europa. Hoy tal vez la plantilla del Celta es más homogénea. Me gusta mucho el equipo como juega. Sus intenciones son de control de juego, de partido".