Saray Calzada 14 ABR 2026 - 12:13h.

La UEFA ya ha emitido un veredicto sobre el estado del césped del Metropolitano

La respuesta de la UEFA a la queja del Barcelona por el césped del Metropolitano y qué dice la normativa

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En la previa del Atlético de Madrid y el FC Barcelona de la vuelta de los cuartos de Champions la polémica ya ha estado servida. El equipo azulgrana entrenaba en el Metropolitano y las cámaras de ElDesmarque captaban cómo Hansi Flick se dirigía a un representante de la UEFA para emitir una queja sobre el estado del césped. Desde entonces se ha hablado mucho de ello, de lo que dice la norma y de qué podría ocurrir. El organismo en ese momento ya les dijo que se iba a estudiar y en caso de que no estuviera en condiciones óptimas se arreglaría para que así estuviera a la hora de comenzar el partido.

ElDesmarque ha podido conocer a través de Toni Fabra que la UEFA ya ha emitido el veredicto. La organización del fútbol europeo ha dado el visto bueno a este estado del césped y que ya los dos clubes son conocedores de las medidas que presenta. Hay que recordar que el máximo permitido por la norma es de 3 centímetros. También han acordado los dos equipos junto a la UEFA regarlo antes del encuentro.

El césped del Metropolitano, en el ojo del huracán

Hace unas semanas el propio Koke o Griezmann emitían unas declaraciones en donde se quejaban del estado del verde. Esto parecía haber quedado atrás ya que era fruto del mal tiempo en Madrid y del frío. En la actualidad ya esto parece haber quedado atrás y el estado es óptimo para que los dos equipos jueguen uno de los partidos más decisivos de la temporada.

Hansi Flick de lo que parecía quejarse era de la altura, pero esto estará en condiciones para la vuelta de la Champions. Saben que cualquier detalle puede marcar la diferencia y el césped no es un asunto menor. Los azulgranas deben remontar un 0-2 de la ida.