Saray Calzada 14 ABR 2026 - 08:36h.

El Atleti ha reaccionado a las quejas de Hansi Flick por el estado del césped del Metropolitano

Manu Carreño señala a Hansi Flick por sus quejas en el Barcelona: "Se le está poniendo cara de Xavi"

Compartir







En la vuelta de los cuartos de la Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en la previa se está viviendo de todo. El partido de ida ya terminó con la presión al árbitro. El equipo azulgrana no terminó muy contento con la actuación arbitral y se quejaron públicamente. Ahora antes de comenzar el encuentro ya han emitido una queja sobre el estado del césped. Las cámaras de ElDesmarque captaron cómo Hansi Flick lo analizó y se dirigió a personas de la UEFA para decirlo. En 'El Partidazo de COPE' han hablado sobre esto y la reacción del equipo colchonero ante tal queja.

La reacción del Atleti a la queja del Barça

"No les ha gustado mucho o nada ese momento quejándose del césped. Me cuentan que no lo entienden porque además el césped ha mejorado en las últimas semanas desde que no hace frío. El césped está bien, está dentro de la norma y no les cuadra porque hace tan solo nueve días se celebró un partido de LALIGA del Atlético de Madrid - Barcelona, que ganó el Barcelona 1-2 y no se quejó nadie ni de la altura ni de nada", comentó Antonio Ruiz en el citado programa de radio.

Hace unas semanas eran los propios jugadores del Atlético de Madrid los que se quejaban de esta situación, pero lo cierto es que hace mucho que no se les escuchaba pronunciar una palabra al respecto. El Barça ha presentado esta queja a la UEFA y la respuesta ha sido de que lo medirán y recortarán si es preciso. La norma dice que no puede superar los 3 centímetros y tiene que ser de manera uniforme por todo el estadio.

Desde el Atleti transmiten que el césped está dentro de la norma y habrá que esperar para ver si finalmente se producen o no modificaciones antes del partido.