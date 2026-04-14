Manu Carreño señala a Hansi Flick por sus quejas en el Barcelona: "Se le está poniendo cara de Xavi"

Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 07:38h.

"Que si el arbitraje de la ida, que a ver el de mañana, que si el césped...", enumera el presentador

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El FC Barcelona se enfrenta esta tarde al Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Un encuentro en el que los de Hansi Flick tendrán que remontar el 0-2 del partido de ida. En la previa, el entrenador alemán volvió a criticar el arbitraje de la ida, considerando la expulsión de Pau Cubarsí como "dudosa" y, sobre todo, criticando la jugada polémica con Juan Musso y Marc Pubill en la que el defensor tocó el balón con la mano tras dársela el portero y volvió a poner el balón en juego como si aún no hubiesen sacado. Además, se le pudo ver en el entrenamiento del equipo en el Metropolitano hablando con los emisarios de la UEFA sobre la longitud del césped. Algo que a Manu Carreño, presentador de ElDesmarque, le recordó inevitablemente a Xavi Hernández.

Así lo comentó en El Larguero, de la Cadena SER: "Por momentos, noto en Hansi Flick que se le está poniendo cara de Xavi Hernández. Los árbitros, el césped... por un momento he cerrado los ojos y he visto a Xavi. Pero he abierto los ojos y era el alemán, Hansi Flick", explicaba.

Y es que van ya varias quejas en la misma dirección: "Que si el arbitraje de la ida, que a ver el arbitraje de mañana... le he visto hablar con los miembros responsables de la UEFA sobre cómo estaba el césped del Metropolitano...", enumera. En este sentido, el periodista cree que no corresponde con la imagen caballerosa y elegante que había mostrado el técnico hasta ahora: "algo que, al menos a mí, me ha sorprendido, porque en otros entrenadores no era tan raro, pero en Hansi Flick, a mí me ha sorprendido", explica.

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Eso sí, Manu Carreño entiende que la intención es tratar de poner el viento a favor del FC Barcelona en todos los aspectos, razón por la cual entiende que se haga tanta presión en los prolegómenos del encuentro: "Supongo que toda la presión que se pueda meter en la previa, por tierra mar y aire, sabiendo lo que hay en juego. El año pasado cayeron en semifinales ante el Inter y ahora se la juega contra el Atlético de Madrid", sentencia.

De este modo, Manu Carreño se muestra altamente sorprendido de la imagen que está dando Hansi Flick en las últimas semanas. Desde sus quejas hacia el colectivo arbitral hasta su preocupación por la longitud del césped del Metropolitano.