Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 12:07h.

El catalán debutó la pasada semana con el primer equipo del Atlético de Madrid a sus 20 años

Simeone resalta la personalidad de los canteranos y destaca la contundencia del Sevilla: "No me voy a mover del plan"

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Diego Pablo Simeone se plantó el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán con numerosos jugadores de la cantera. Cosa lógica, pues el partido ante el Sevilla FC cogió al equipo colchonero muy pendiente de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y de la final de la Copa del Rey, que se disputarán esta semana. Los nervionenses, que se jugaban más, ganaron el partido, pero fueron muchos los chicos formados en el Cerro del Espino que jamás olvidarán este día.

Uno de ellos fue Javi Morcillo, que hace apenas unos meses jugaba en el Sabadell y ya ha disputado dos partidos y 40 minutos con el primer equipo colchonero. Tras debutar la semana anterior ante el FC Barcelona a los 20 años, el barcelonés visitaba por primera vez un estadio de LALIGA EA SPORTS y, literalmente, flipó.

Las cámaras de Movistar captaron sus reacciones cuando llegó al estadio sevillista y pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Debía estar hablando con su madre, compartiendo un momento verdaderamente especial para él, tal y como se entresaca de las expresiones que transcribió El Días Después. “¡Qué campo, mamá! ¡Qué puta locura de campo! ¡Me encanta! ¡Qué guapo el campo! ¡Qué pepino tú!”. Una reacción propia de la edad de un hombre que, tras el Metropolitano, ha conocido el primer estadio histórico de la Primera División.

Los números de Javi Morcillo

Javi Morcillo, que ha estado entrenando con el Atlético en la previa del partido de Champions ante el FC Barcelona, ha disputado 26 partidos con el Atlético Madrileño en el Grupo 2 de la Primera Federación, marcando un gol en su primera temporada tras un año en el Sabadell, en Segunda Federación, el club en el que se formó.

En las últimas semanas ha comenzado a entrar en las convocatorias de Diego Pablo Simeone. Junto a Julio Díaz, Rayane, Boñar -goleador en Nervión-, Dani Martínez, Spina y Jano formó parte de la discutida convocatoria del Cholo para el partido de Nervión. Todos, excepto Spina, dispusieron de minutos.