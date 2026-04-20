David Torres 20 ABR 2026 - 14:08h.

Carlos Corberán despeja dudas sobre los lesionados

Unai Núñez y Hugo Duro dan una brazada más hacia Mallorca

Compartir







ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este lunes en sala de prensa para analizar el partido correspondiente a la Jornada 33 que le enfrentará al RCD Mallorca. Su equipo segía pendiente de la evolución de Unai Núñez, lesionado en el penúltimo partido ante el Celta de Vigo con una afectación de la región isquiotibial derecha; así como de Hugo Duro, con problemas musculares y, por tanto, eran serias dudas para el choque del martes. Hoy lunes ha quedado resuelto: el central no llega, el punta

De todo ello ha hablado un Carlos Corberán, que comparece en este partido con las bajas seguras al meta Julen Agirrezabala, a los centrales Eray Cömert, Mouctar Diakhaby y José Copete, por lo que César Tarrega es su único central sano, y al lateral derecho Dimitri Foulquier.

PUEDE INTERESARTE Así va la renovación de Guido Rodríguez: de las palabras a los papeles

Carlos Corberán descarta a Unai Núñez

El técnico, que por la tarde da la convocatoria para viajar a Mallorca, en su comparecencia antes del partido ha explicado lo siguiente respecto a las bajas y los lesionados. "En cuanto a los jugadores disponibles, Hugo, que había tenido molestias durante toda la semana hoy ha podido entrar con el grupo, así que en principio mañana sí que estará en la convocatoria. Cömert no ha podido entrenar en toda la semana y Unai Núñez pudo entrenarse hoy, pero no se encuentra en disponibilidad para acompañar mañana al equipo"

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF se abona al modelo Dieng y De Haas: quiere dos fichajes más antes de julio

¿Cómo se defiende con un único defensa?

"Tenemos el reto, como tú dices de jugaremos con un central específico, pero podemos jugar con línea de 4, con línea de 5 y lo que tengo claro es que mañana el equipo va a depender mucho de lo que hagamos a nivel colectivo. No vamos a defender bien solo por los centrales, vamos a defender bien porque como equipo vamos a hacerlo bien. Tenemos que tratar de defender lejos de nuestra portería, cuanto más lejos, para mí el equipo es más solvente recuperar en campo contrario; de hacer un partido desde lo ofensivo defensivo que nos lleva al terreno que queremos y que se va a conseguir en función de los como colectivo y como equipo, como nos comportemos ", ha explicado

PUEDE INTERESARTE Valencia CF: Queda un mes para aguantarnos

¿Miedo a Muriqi?

Las estadísticas de Muriqi están ahí pero a Corberán le preocupan muchas más cosas del Mallorca. El Mallorca no es solo Muriqi. Sus números avalan su capacidad. Este Mallorca trata de tener iniciativa en el juego. El cambio de Demichelis es meter muchos futbolistas por dentro, con un punta y un solo extremo. Utilizan mucho más el fuera de juego que anteriormente. Es un equipo bueno y con un delantero como Muriqi. Nos preocupa saber manejar las ventajas en ataque y tener respuestas en defensa.