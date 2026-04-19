David Torres 19 ABR 2026 - 12:46h.

Queda una sesión de trabajo antes del partido del martes

Unai Núñez, al rescate

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ValenciaUnai Núñez tiene un plan al que se quiere sumar Hugo Duro y cuya meta final es llegar al partido del martes en Mallorca. El central del Valencia Unai Núñez comenzó este domingo el entrenamiento con el Valencia, hizo la primera parte de activación con el grupo y después siguió con carrera continua pero además tocó balón, a falta de dos días para el Mallorca-Valencia, que los locales preparan con un solo central sano, César Tárrega, es un paso más en el plan del vasco y del técnico de Cheste. Cabe recordar que el Valencia tiene como bajas seguras a los también centrales Eray Cömert, Mouctar Diakhaby y José Copete por lo que César Tarrega es su único central sano. Completa las ausencias el meta Julen Agirrezabala.

El plan de Unai Núñez, al que se quiere sumar Hugo Duro, también con molestias, empezó al principio de semana en el gimnasio. Con posterioridad, Núñez acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna en el día libre del equipo para entrenarse en solitario y avanzar en su recuperación para intentar llegar al partido del martes en Son Moix, según fuentes del club. Su presencia en el partido, como la de Hugo Duro, dependerá de su evolución en las horas previas

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Balón, golpeo y ¿mañana? Son duda

Hoy los dos trabajaron con balón, golpearon el esférico y esperan sensaciones para dar el siguiente paso que será ya este lunes. Si llegan a trabajar con el grupo, Corberán los meterá en la convocatoria para viajar a Mallorca. Ahora mismo son duda de manual, pero nadie en la Ciudad Deportiva de Paterna se atreve a descartarlos. El central parece tener más opciones que el punta, pero cualquier aportación al equipo, jugándose eludir el descenso, es bienvenida. El equipo se entrena a las 10.30 horas y viajará por la tarde a la isla.