David Torres 17 ABR 2026 - 16:51h.

Ahora mismo Corberán tiene siete bajas para el próximo partido

Unai Núñez, al rescate

Compartir







ValenciaUnai Núñez tiene un plan y lo está cumpliendo a rajatable. Él quiere estar, pero es que el equipo lo necesita ante el Mallorca, el martes, su presencia es obligatoria en el centro de la zaga o en su defecto en el costado derecho. Y es que, a día de hoy, en el centro de la zaga, Carlos Corberán solo tiene un único central sano, César Tárrega. Por eso, el vasco, a pesar de que todavía está ultimando su proceso de recuperación, como ya informó ElDesmarque este miércoles, tiene la intención de llegar a Som Moix para ser titular.

PUEDE INTERESARTE Hugo Duro, el séptimo caído para la final de Mallorca

El plan de Unai Núñez

El plan empezó a principios de semana, intensificando el trabajo dentro del gimnasio. Este jueves en la jornada de descanso del primer equipo, Unai Núñez, como todos los lesionados, sí que trabajó en Paterna. Lo hizo en el gimnasio y este viernes se vio el fruto de ese trabajo. El central corrió por el césped de la ciudad deportiva, hizo carrera continua para ver sensaciones y confirmar que sus problemas musculares estaban remitiendo.

De momento está trabajando en solitario, pero es el paso previo a tocar balón y volver al grupo . Quedan tres tres jornadas de entrenamiento para el encuentro y hay fundadas esperanzas de que Unai Núñez pueda estar en condiciones de ser uno de los jugadores de inicio de Carlos Corberán ante los bermellones. El reto no es sencillo, pero el central está dispuesto al sacrificio.

El futuro de Unai Núñez en Mestalla

Además, no hay que olvidar que en estos últimos partidos Unai Núñez se juega confirmar que el Valencia CF apueste por él como central para el futuro en Mestalla. En el Valencia hay absoluta confianza en él y están contentos con su trabajo, pero saben que Unai tiene que volver al Celta de Vigo, con el que tiene contrato, y, a partir de entonces, negociar una salida, ya que el conjunto gallego no cuenta con él.

Hugo Duro quiere sumarse al plan

Volviendo al presente, para Mallorca puede llegar Unai Núñez, pero ojo con Hugo Duro, que también quiere intentar el milagro. El delantero también ha trabajado de forma individual pero en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, sin duda un avance en su recuperación. El delantero acabó con molestias tras el partido de la última jornada en Elche y tiene complicadísimo estar dentro de la lista de convocados que viajarán a Mallorca el lunes por la noche, pero con él nunca se sabe. Hugo Duro es aguerrido y su implicación es incuestionable. Si hay una mínima opción de entrar, lo va a forzar. Su baja es especialmente importante, ya que es el pichichi y máximo goleador del equipo.