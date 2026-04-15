David Torres Valencia, 15 ABR 2026 - 13:13h.

La lesión muscular no es grave pero le deja prácticamente sin opciones de llegar a Mallorca

Hugo Duro enciende las alarmas en Paterna

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Los problemas no desaparecen para el Valencia CF y no hay día en que no caiga un futbolista lesionado. Si el sábado en Elche era Cömert el que se quedaba fuera de la batalla de Mallorca, este miércoles se ha confirmado que el técnico valencianista, Carlos Corberán, no podrá contar casi con toda seguridad, con su delantero titular y pichichi del equipo Hugo Duro. El ariete acabó con problemas también en el Martínez Valero y tras someterse a diversas pruebas se ha conocido que sigue con problemas en los isquiotibiales cuando queda menos de una semana para el partido

Este martes que encendieron todas las alarmas y, tras las primeras pruebas, se ha confirmado que tiene una pequeña molestia de no demasiada gravedad, lo suficiente como para dejarle casi sin opciones de llegar al duelo de Mallorca, pero no lo bastante como para dejarle caos en la recta final de la temporada. Hugo Duro, que todavía será sometido a más pruebas para conocer exactamente el alcance de sus molestias, será con toda probabilidad la séptima baja del equipo ante los Bermellones.

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La intención del Valencia es que Hugo sí, esté para la segunda final de la semana próxima ante el Girona en Mestalla, pero conociendo al delantero de momento nadie quiere confirmar que estará fuera, seguro de Mallorca, como así parece.

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Siete bajas para Mallorca

Así pues, salvo sorpresa inesperada y contando que Unai Núñez se recupere, el Valencia CF llegará a Mallorca con dos centrales del primer equipo con molestias: Tárrega y Unai Núñez recién salido de lesión. Son baja segura, los lesionados de larga duración Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que siguieron con sus respectivos procesos de recuperación, además de Eray Cömert y Hugo Duro.