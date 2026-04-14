David Torres 14 ABR 2026 - 13:07h.

Diagnóstico del Valencia CF: un equipo bipolar que se ha olvidado de marcar

Acabó con problemas ante el Elche, es el pichichi del equipo

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A perro flaco todo son pulgas. El Valencia CF está metido de nuevo en el lío para evitar el descenso tras perder en Elche ante un rival directo. Además, en el partido perdió a Cömert, su central titular, y ahora además se ha conocido que el delantero titular del equipo, el pichichi Hugo Duro, también terminó con problemas musculares. El ariete no trabajó el lunes en la sesión de recuperación con el resto de sus compañeros y este martes tampoco ha salido al campo. También arrastra alguna molestia César Tárrega, que tampoco trabajó, pero que preocupa menos (a pesar de que es el único central disponible). En ausencia del defensa, Corberán sigue probando con Pepelu, Santamaría y el joven del filial Fontanet.

Pruebas médicas a Hugo Duro para conocer el alcance de su lesión

Pero todavía no está nada claro. Este martes, Hugo Duro tampoco se entrenó con el grupo y, según ha podido saber ElDesmarque por fuentes del club, se está sometiendo a diversas pruebas para conocer de primera mano el alcance de sus molestias musculares y así fijar el nivel de gravedad de su lesión. En función de ella, se establecerá si hay parte médico y, por supuesto, el tiempo de baja definitivo.

El escenario es grave para el técnico y para los intereses de un Valencia que está únicamente tres puntos por encima del descenso y, por ende, en serio riesgo de bajar a Segunda División. Esta semana el equipo no juega por la final de la Copa del Rey pero la semana próxima tiene una doble cita ante un rival directísimo como el Mallorca (en Son Moix) y frente al Girona en Mestalla. Afrontarlas sin su máximo artillero, sin duda, genera aún más inquietud.

Y es que, con nueve goles en doce remates, Hugo Duro es el máximo anotador del conjunto de Mestalla, cuatro más que el segundo, Largie Ramazani, y, aunque en el Martínez Valero fue suplente, es el principal argumento ofensivo de Carlos Corberán para el final de temporada.