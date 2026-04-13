El Valencia CF vuelve al lío: Qué calendario y qué probabilidades estadísticas tiene de bajar a Segunda
El Valencia CF ha multiplicado por cinco sus posibilidades de bajar en una semana
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ValenciaEl Valencia CF de Carlos Corberán está empeñado en sufrir hasta final de temporada y hacérselo pasar mal a su parroquia. Tras la derrota en Elche, con protestas de los aficionados incluidas, la Jornada retro ha sido desastrosa para los intereses valencianistas. Además de perder con un rival directo (y ceder el golaveraje) muchos de los equipos implicados en la lucha han ganado y, por tanto, han recortado puntos. Ya no hay dudas, lo dijo el técnico: el objetivo de la temporada es salvar la campaña. "Tenemos 35 puntos, 35 puntos no son suficientes para garantizar que el equipo esté en la próxima temporada en Primera división y el objetivo ahora mismo es sumar puntos para poder garantizarlo".
El calendario
Las sensaciones son malas, dos derrotas consecutivas ante Celta y Elche no sólo han enterrado las posibilidades europeas del equipo, sino que le han abocado a revisar el calendario y jugarse sus opciones para eludir el descenso y no irse a Segunda. Primero dos rivales directos, Mallorca y Girona, que si gana al Valencia estará salvado. Luego un coco, el Atlético de Madrid, pensando en la Champions. Le siguen Athletic Club en San Mamés y Rayo en Mestalla, dos equipos salvados, quizá con los de Vallecas en Europa aún y con poco que hacer los vascos.
La Real Sociedad de Guedes y Soler se estará jugando Europa en la Jornada 37 y puede llegar como campeona de Copa, mientras que el Barça acabará LALIGA para el Valencia en Mestalla como campeón.
Jornada 32: RCD Mallorca – Valencia CF
Jornada 33: Valencia CF – Girona FC
Jornada 34: Valencia CF – Atlético de Madrid
Jornada 35: Athletic Club – Valencia CF
Jornada 36: Valencia CF – Rayo Vallecano
Jornada 37: Real Sociedad – Valencia CF
Jornada 38: Valencia CF – FC Barcelona
Las probabilidades del descenso en datos
El doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada, Fran Martínez, que trabaja en la Universidad de Jaén, Francisco Martínez, analiza los datos futbolísticos cada semana a través de su cuenta oficial de X. Este domingo, a falta de que se dispute el choque Levante-Getafe que cierra la Jornada retro, cifraba las posibilidades de los equipos de descender.
Según sus estadísticas, el Valencia CF ha subido cinco puntos en un fin de semana y ha pasado, tras la derrota en Elche y los triunfos de Sevilla, Oviedo, Elche y Mallorca y el empate del Alavés, a tener algo más de un 5% de posibilidades de irse a Segunda.
Por delante de los de Carlos Corberán sigue el Oviedo (96.3%), el Levante (92,52% a falta de un partido), el Elche (en el 48,80% de los casos se iría a Segunda), les sigue el Sevilla (26,37%), el Alavés (23,66%) y ya a mucha distancia están el Valencia CF (5:03%) y el renacido Mallorca de Muriqi (03,19%)