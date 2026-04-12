David Torres 12 ABR 2026 - 11:11h.

Fue uno de los pocos aplaudidos tras la debacle de Elche

Guido Rodríguez: "A mí me gustaría seguir en el Valencia CF y al club sé que también"

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ValenciaGuido Rodríguez cumple hoy 32 años de forma amarga y con bronca. A nivel colectivo su equipo no gana aunque lo merezca, pero a nivel individual, el pivote llega a la efeméride salvándose una semana más de la quema, del desastre del Valencia CF que perdió ante el Elche. El argentino volvió a ser de los menos malos en un duelo que condena a los valencianistas a seguir luchando por la permanencia y que los despide de Europa. Está para pocas celebraciones el argentino que ve como en una semana encaja dos derrotas en las que él fue protagonista pero no basta. Marcó un doblete, el primero en LALIGA, contra el Celta y perdió y se puso de central cuando Cömert estaba KO y nadie paró el partido contra el Elche. Ni por esas, nada pudo hacer ante Febas y Cepeda que condenan al Valencia de Guido

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La afición salvó al final a Guido de la quema: es su tabla de salvación

Al final del encuentro, alrededor de doscientos aficionados del Valencia CF se quedaron a esperar a Carlos Corberán y a los jugadores. Del primero pidió su dimisión, un runrún cada vez más incesante, y a los futbolistas les increpó. Sin embargo, hubo un grupo reducido que fueron aplaudidos por los presentes. Entre ellos estaba el lesionado Cömert y Guido Rodríguez, pues la afición sabe que, pase lo que pase, el campeón del mundo es una de las tablas de salvación a la que agarrarse para salvar un proyecto que va a la deriva.

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Guido Rodríguez ha recuperado su status en Valencia a los 32 años

A pesar de la bronca por los dos últimos partidos perdidos, Guido es feliz en Valencia porque ha recuperado su status futbolístico, con contrato hasta junio pero con ganas de quedarse, como confesó en ElDesmarque. Su fichaje pasa por ser uno de los mayores aciertos del conjunto de Mestalla en años. El centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez se ha convertido en el guía del Valencia en la segunda vuelta de LALIGA y, bajo su dirección en el centro del campo, el equipo ha mostrado una versión mejorada que en la primera parte de la temporada en la que no formaba parte de la plantilla. Si el Valencia está mal con él, qué habría sido del equipo sin él. Por eso, este domingo el Valencia CF le felicitará en redes y el valencianismo se volcará en agasajar a su nuevo ídolo. Forma parte de la campaña de enamoramiento que la entidad che y su entorno han empezado de forma natural para que renueve, aunque el horno no está para bollos tras dos derrotas consecutivas.

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Guido, elogios que son regalos en el día de un cumpleaños triste

En el día de su onomástica Guido no tendrá ganas de celebrar. Ni él, ni nadie, pero antes ya ha dejado un poso en Valencia para que se gane los elogios de todos los estamentos del valenciansimo. Su impacto en el equipo, en el club y en la afición es tan grande que no ha necesitado que llegara su aniversario para que los aficionados "le rueguen que se quede". En su cumpleaños, no obstante, han aprovechado para recordarle que es "el único" que se merece esta camiseta y han utilizado el post del club para pedir la dimisión de Corberán y que echen al resto de jugadores. Como en Elche, len las redes, a afición sólo salva al argentino.

El vestuario, lo quiere

Tampoco se queda al margen el vestuario en sus elogios a Guido. Sus compañeros lo idolatran. "Es una pasada", dice Diego López; "Lo que está aportando Guido es es una bestialidad desde que desde que ha llegado transmite ese liderazgo que es innato para él", contaba César Tárrega.

"Guido es una gran persona y un futbolista con una experiencia tremenda. Nos da paciencia, temple. Siempre tranquilo. Ni se inmuta cuando le presionan y eso nos da mucha salida; nos permite atacar un poco más alto. Y es un referente del vestuario. Hablamos de un campeón del mundo. No lo son todos. Los jóvenes necesitamos un jugador como él a nuestro lado para seguir creciendo", confiesa Lucas Beltrán.

Hasta su entrenador, Carlos Corberán, poco dado al halago se rinde a él."Hay jugadores más comunicativos y otros no, pero que tienen capacidad para resolver situaciones. Guido tiene experiencia, liderazgo y forma parte de su forma de ser", ha dicho recientemente, pero en varias ocasiones se ha referido a él.

Los veteranos se rinden a Guido: Felman, Tino Costa, Kily...

Si los de ahora valoran a Guido, los de antes no lo son menos. Darío Felman ha dicho “Es un jugador con experiencia, un campeón del mundo que si ha elegido estar aquí es porque va a ser el “maestro” de este equipo por su experiencia, por el respeto que le va a dar al vestuario de enseñarle a los jóvenes lo que es el fútbol, no solo correr detrás del balón”.

En la misma línea Tino Costa aseguraba que “es un jugador de mucha experiencia. Consiguió cuatro títulos con la Selección, ya conoce LALIGA. Es un jugador con mucho carácter, que le puede ayudar al Valencia CF mucho, sobre todo, en los momentos complicados. Un jugador con confianza y respeto de sus compañeros y del entrenador, siempre da su mejor versión. Tiene calidad de sobra para jugar en el Valencia CF. Con Argentina se tiraba atrás para ayudar en la salida de balón, pero también puede llegar a romper las jugadas del equipo del rival. Es un jugador completo”, definía

Tino Costa: "Un jugador con confianza y respeto de sus compañeros y del entrenador, siempre da su mejor versión"

Kily González, leyenda absoluta del Valencia CF, hacía patria con Guido nada más llegar. “Es un jugador que puede dar mucha experiencia. Tiene recorrido y personalidad. El jugador argentino destaca por transmitir tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

Sólo falta espera que Guido los escuche y quiera seguir en Mestalla con el panorama que hay. La afición lo ha detectado como su única tabla de salvación.