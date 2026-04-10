Las opciones de Guido Rodríguez de ir con Argentina al Mundial 2026

Lucas Gatti 10 ABR 2026 - 17:13h.

Guido Rodríguez tiene una dura pelea para convencer a Scaloni

Guido Rodríguez: "No pierdo la esperanza de ir a la Selección, habría sido lindo jugar la finalissima"

Compartir







El 30 de mayo, la selección argentina deberá presentar la lista de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Hoy, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, tiene 23 elegidos para llevar y tres cupos por definir: un marcador central, un lateral izquierdo y un mediocampista.

Por el cupo de la mitad de cancha, son varios futbolistas los que pelean por meterse en la nómina final. El apuntado para ganarse ese lugar sería Giovanni Lo Celso, el mediocampista del Betis. Pero si el rosarino no llegara a estar en muy buenas condiciones físicas para ir al mundial, Scaloni analiza otras alternativas de mediocampistas como Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Franco Mastantuono (Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) y Máximo Perrone (Como).

Hoy, Guido Rodríguez, figura del Valencia, corre muy de atrás en la consideración del director técnico santafecino para pelear por el cupo de mediocampista, pero su presencia en el mundial todavía no está descartada. En ese lugar de la cancha, Scaloni tiene a varios jugadores para cumplir el rol de volante central que seguramente vayan al mundial: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. Por este motivo, el futbolista del Valencia fue perdiendo terreno en la consideración del entrenador argentino. Pero Rodríguez se encuentra inscripto en la prelista de 55 futbolistas de buena fe que la AFA le entregó a la FIFA, que se acortara a 26 elegidos para disputar la cita mundialista.

La esperanza de Guido Rodríguez de ir al Mundial

El centrocampista internacional, que mañana cumplirá 32 años, sigue soñando con disputar su segundo mundial consecutivo, ya que se coronó campeón en Qatar 2022. "Nunca pierdo las esperanzas", aseguró en una entrevista en ElDesmarque. Aunque luego, agregó: "A ver, hay una realidad: la lista salió hace poco y no estuve. Y que dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar. Sé que por ahí es complicado, porque no entré en esta última lista. Pero realmente el ir a la selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas de hacerlo. Ahora estoy jugando, me estoy sintiendo bien y la verdad que tengo ganas. Te mentiría si te dijese que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial", confesó.

PUEDE INTERESARTE Guido Rodríguez es el líder del Valencia CF: Por qué invitó a la plantilla a un asado cocinado por él

La última participación de Rodríguez con la Albiceleste fue el 30 de junio de 2024, en la victoria por 2-0 ante Perú por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América en Estados Unidos. Aunque fue convocado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericana de septiembre 2024 para enfrentar a Chile y Colombia, no sumó minutos en esos encuentros, y nunca más fue citado.

Scaloni siempre ha enfatizado que el rendimiento de los argentinos en sus clubes es clave para la convocatoria, priorizando la continuidad de juego de cara al Mundial 2026. Aunque no se mete en decisiones individuales de transferencia, el DT exige nivel competitivo para ganarse el lugar, valorando más el presente que la liga en la que jueguen.

Hoy, Rodríguez atraviesa un buen momento en el Valencia y tal vez eso le podría generar una nueva convocatoria, pero el hecho de que no fue citado en el último año y medio hace que corra muy de atrás en la consideración de Scaloni para meterse en la lista final.

Cabe recordar el volante argentino fue la gran figura del conjunto Che en la derrota 3-2 ante Celta de Vigo, partido correspondiente a LALIGA EA Sports. A pesar del resultado adverso, el argentino marcó los dos goles de su equipo y rompió una extensa sequía sin convertir. Sin embargo, su actuación no alcanzó para evitar una caída que dejó al Valencia de los puestos europeos.