David Torres 17 ABR 2026 - 13:47h.

"Tenemos bronca, hay que ser conscientes de que los partidos duran 95 minutos"

Guido Rodríguez: "A mí me gustaría seguir en el Valencia CF y al club sé que también"

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ValenciaGuido Rodríguez, cuya renovación está en marcha tras haber dicho abiertamente y en exclusiva en ElDesmarque que quiere seguir en Valencia, es la gran esperanza valencianista para salvar la categoría esta temporada y crecer en el futuro. El argentino ha vuelto a hablar del presente del equipo, apenas un partido por encima de los puestos de descenso, del complicado duelo ante el Mallorca y veladamente de su futuro. Y es que, Guido es uno de los nombres propios desde este mercado invernal en el Valencia, y al preguntarle ¿cómo se encuentra? deja clara su felicidad.

"La verdad que estoy contento, tenía ganas de venir acá. Me siento cómodo, asentado, cómodo con mis compañeros, con el club, con el cuerpo técnico, en general, con la gente. La verdad que estoy contento, estoy disfrutando de este tiempo acá, aunque estos momentos hay que ponerle el pecho y bueno, hay que tener la personalidad y la responsabilidad para jugar y la verdad que quiero también eso, con este momento que estamos pasando, también poder disfrutarlo porque creo que ahí es cuando salen las mejores cosas de cada jugador", decía en una entrevista en VCF Radio en la que, además, ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo está el equipo de cara a ese partido ante el Mallorca?

Bien, la verdad que entrenando, haciendo todo el esfuerzo posible para estar todos a punto, a tono, al 100%, tenemos una semana y muchos días para trabajar, así que el equipo está motivado, esperando el partido. Cuando pasa lo que pasó el último fin de semana tenés ganas de que el partido sea ya, así que tenemos muchas ganas de que llegue el partido para jugar.

"Tnía ganas de venir acá. Me siento cómodo, asentado, cómodo con mis compañeros, con el club, con el cuerpo técnico, en general, con la gente. La verdad que estoy contento" El Desmarque

Eso te iba a preguntar, imagino que con ganas de revancha después de lo que pasó en Elche.

Sí, la verdad que sí, con muchas ganas de revancha, de que llegue ya el día martes para jugar, lo que queremos, lo que necesitamos y estamos muy motivados para estos partidos que nos vienen.

Había bronca tras perder en Elche...

Exactamente lo que decís, toda esa bronca, todo eso que sentimos, esa decepción después de ese partido, creo que tanto nosotros como todo el club, la afición, tenemos que transformarla en algo positivo, en tirar para adelante y nosotros somos los primeros que queremos que llegue el partido para esa bronca, transformarla en motivación, en empuje, en entrega y yo también personalmente tengo muchas ganas de que ya sea el partido.

Encima con parón... Se hace más largo

Sí, al final se hace más largo porque literalmente hay más días en cuanto al otro partido, pero hay que tratar de ver siempre lo positivo, días para trabajar, para poder dejar que pase esa bronca o esa decepción del último partido, ya lo dejamos atrás y estamos mirando para el partido de Mallorca, así que tenemos días todavía de trabajo y mirarlo del lado positivo de ese lado.

¿Cómo van las ganas de levantarse?

Sí, las ganas es lo que más tenemos que tener, lo que estamos trabajando esta semana y todos estos días preparando el partido para hacerlo lo mejor posible en Mallorca.

Terminar bien la temporada, estos siete últimos partidos que quedan es la meta.

Sí, son siete partidos muy importantes para nosotros, tenemos la cabeza ahora en el próximo. Creo que tenemos que ir paso a paso, el partido ahora del martes es muy importante para nosotros y lo estamos tomando con esa importancia.

Mentalidad y ambición...

Sí, creo que eso es lo principal, la mentalidad con la que tenemos que trabajar esta semana que lo estamos haciendo y la mentalidad que tenemos que salir el martes a jugar el partido. Es una mentalidad ganadora, de estar todos juntos, de estar unidos y de creer siempre hasta el final, los partidos duran 95 minutos y eso es lo más importante.

Partido complicado ante un rival que ha mejorado mucho.

Claro que sí, en la liga ningún partido es fácil de conseguir, es fácil de sacar los tres puntos y menos en estas instancias donde hay muchas cosas en juego para todos los equipos. Sabemos lo importante y lo vital que es este partido para nosotros y lo estamos tomando de esa manera. Sabemos la dificultad y yo creo que estamos preparados para sacar esa dificultad adelante.

Todo se vuelve a condensar, seis equipos en tres puntos, todo muy competido...

La verdad que está todo muy apretado, es eso, es poder ganar uno o dos partidos seguidos y te puedes despegar, es que otros equipos ganen y te puedan apretar. LALIGA tiene este nivel de intensidad, es jugadores de élite y equipos de élite que están apretando todos los fines de semana y nosotros tenemos que estar a la altura, estoy confiado en que vamos a estar a la altura para poder sacar estos partidos y terminar tranquilos.

¿Cómo lo estás viendo al Mallorca?

Sí, la verdad que desde que llegó Demichelis lo están haciendo bien, sacaron un resultado que era lo que necesitaban, así que bueno, sabemos que va a ser difícil, sabemos o estamos trabajando en las virtudes y en sus defectos, así que nada, tenemos que ir a por el partido y tratar de imponer y hacer nuestro juego.

"Tenemos bronca. Los partidos duran 95 minutos y eso es lo más importante" El Desmarque

¿Lo conoces a Martín Demichelis a tu compatriota?

No, no coincidí nunca con él en equipo, sí lo crucé alguna vez y lo saludé, pero bueno, no tuve la suerte de coincidir con él.

Con Lucas Beltrán. Sí imagino que le habrá hablado de él, ¿no?

Sí, estuvo con Lucas ahí en River, yo vi los partidos. Martín llegó después de Gallardo, un hombre muy importante en River y salieron campeones. Lo hicieron bien ahí.

Hablar del Mallorca es hablar de Muriqui, que es la gran amenaza porque lleva a 21 goles, habrá que pararlo como sea.

Sí, obviamente, es lo que estamos hablando acá. En la liga todos los equipos tienen buenos jugadores, ahora llegan en un buen momento haciendo goles, pero bueno, hay que meter, todos los partidos son difíciles y todos los equipos tienen buenos jugadores y delantero. Hay que defender a Muriqui y a todo el equipo del Mallorca.

"Sabemos en el club que estamos, sabemos la exigencia que tiene este escudo, la exigencia que nos hace sentir la gente, lo entiendo y soy consciente de eso" El Desmarque

El martes fue su cumpleaños, hoy el de su esposa...

Sí, hacemos casi siempre algo un poco en conjunto, algún almuerzo, alguna cena, tranquilos.

La autoexigencia es una palabra que usted usa mucho

Sí, me parece que eso es clave, al menos es como lo vivo y como lo siento yo y creo que también todo el equipo lo siente de esa manera. Sabemos en el club que estamos, sabemos la exigencia que tiene este escudo, la exigencia que nos hace sentir la gente, lo entiendo y soy consciente de eso. Estamos trabajando, estoy intentando dar todo de mí, como lo están haciendo mis compañeros, para sacar este momento adelante y sé la exigencia y que este escudo se merece estar más arriba y bueno, queremos trabajar para eso.

Y encima marcando goles...

Obvio que marcar goles es lindo en el fútbol, es lo que te da los puntos y uno se pone feliz, pero bueno, realmente ahora mismo lo que más me interesa es ganar y que los goles los meta cualquiera o que los metan los delanteros para que también son los que viven de los goles. Si llega alguno mío, tampoco me enojaré, obviamente.

Dos goles además muy parecidos. Sí segundas opciones.

Sí, fueron los dos parecidos, lo habíamos visto también que el Celta despejaba bastante esa zona en el área, habíamos visto vídeos, nos lo habían mostrado y al final se dieron un poco ahí esa coincidencia en esos goles.

Guido, nos has hablado de que estás a gusto, muy feliz aquí en Valencia, lo dijiste desde el primer momento, tú siempre lo vuelves a repetir. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue la idea lo del asado para todo el equipo?

Normalmente cuando algunos jugadores llegan, quieren pagar una comida o tienen que pagar una comida, yo desde que llegaron me dijeron el tema del asado, le dije que cuando lo organizamos lo hacía y bueno, tuvimos ahí unos días libres de parón. Yo ya había hecho asados en otros equipos y les dije hago el asado y nada, estaba justo mi papá ese día, así que vino a prender el carbón antes para que nos dé tiempo, porque si no no podíamos comer y después se hizo un asado acá argentino. Creo que es importante también para que el grupo esté unido, para pasar un buen rato y despejar un poco también la cabeza del fútbol.

Suerte y a ganar en Mallorca. Son finales.

Eso mismo, afrontarlo como finales la verdad que es lo importante, estar todos unidos, estar todos juntos, tirar para el mismo lado que vamos a dejar todos nosotros para sacar esto adelante.Eso mismo, la verdad que es lo importante, estar todos unidos, estar todos juntos, tirar para el mismo lado que vamos a dejar todos nosotros para sacar esto adelante.