Los colchoneros podrían jugar en Mestalla con un equipo plagado de suplentes

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El Atlético de Madrid se ha convertido en el único superviviente español en semifinales de la Champions League. Y eso puede tener consecuencias en LaLiga EA Sports. El pasado fin de semana, Diego Pablo Simeone apostó ante el Sevilla FC por un once plagado de suplentes e incluso canteranos, lo que despertó las críticas de algunos aficionados e incluso de algunos clubes que luchan por la permanencia ante el cuadro andaluz, que se llevó la victoria. Ahora, el siguiente equipo que se podría ver beneficiado ante esta situación es el Valencia CF.

Cabe recordar que el Atlético se plantó en el Sánchez-Pizjuán en un contexto bastante complejo a nivel de calendario. El duelo ante el Sevilla estaba en medio de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Barça, tres días después de ganar 0-2 en el Camp Nou y tres días antes de jugar la vuelta en el Metropolitano, que acabó con un resultado favorable para los rojiblancos. Por si fuera poco, el Atlético juega la final de la Copa del Rey cuatro días después de la vuelta ante el Barça. Y además, está lejos de luchar por el título liguero y lejos de perder la cuarta plaza, lo que motivó esa plaga de rotaciones.

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El Atlético de Madrid podría repetir lo de Sevilla en Valencia

El caso es que el Atlético ha conseguido meterse en semifinales. Allí se enfrentará al Arsenal, el líder de la Premier League. Y una vez más, les ha tocado la 'eliminatoria corta': la ida se jugará el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta, el martes 5 de mayo en Londres. Es decir, que sólo habrá seis días entre partido y partido, con nada menos que una plaza para la final de la Champions League en juego. Y entre medias, los colchoneros tendrán que visitar al Valencia en Mestalla.

Aún faltan dos semanas para que se dispute ese Valencia-Atleti, pero todo invita a pensar que Simeone podría salir de nuevo con un equipo plagado de suplentes. Antes, sólo se habrán jugado dos jornadas ligueras más. Actualmente, el Valencia está sólo 3 puntos por encima del descenso, mientras que los colchoneros ocupan la 4ª posición con 11 puntos de ventaja sobre el Betis. Si no cambia mucho el contexto, la alineación del Cholo en Mestalla podría ser clave, de nuevo, en una lucha por el descenso en la que hay varios clubes inmersos.