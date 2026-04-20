Vedat Muriqi contra la nada y las lesiones en el Día del Pirata

Muriqi sólo lleva los mismos goles que Hugo Duro (9), Ramazani (5), Danjuma (3), Diego López (3) y Sadiq (1) juntos

Hugo Duro, el séptimo caído para la final de Mallorca

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El RCD Mallorca celebrará frente al Valencia CF que Vedat Muriqi se haya convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División señalando el choque de la jornada 33 como el Día del Pirata y caldeando el ambiente con gorros pirata, aplaudidores, un tifo y más sorpresas. Sin duda, una forma más de marcar la diferencia actual entre ambos conjuntos, en especial por lo que a la delantera se refiere. Y es que, los datos entre el punta kosovar dan pavor.

Vedat Muriqi hace temblar con sus datos

Vedat Muriqi ha marcado 21 goles en 30 partidos en LaLiga 2025/26, la segunda cifra más alta para un jugador del Mallorca en una temporada en la competición en el siglo XXI (Dani Güiza, 27 goles en 2007/08) cuando aún le quedan siete. El delantero kosovar entró en la historia del club al convertirse la semana pasada, con un doblete ante el Rayo Vallecano, en el máximo goleador de la entidad en Primera División y es, sin duda, la gran amenaza de un Valencia que, además, llega con la defensa en cuadro.

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La comparativa con el Valencia CF es dolorosa y el pichichi está KO

La comparativa con el Valencia CF es dura. Para empezar, el Mallorca como bloque lleva 39 goles a favor por 34 de los valencianistas, pero es que, si entra en nombres propios la cosa es más dolorosa todavía. Muriqi sólo lleva los mismos goles que Hugo Duro (9), Ramazani (5), Danjuma (3), Diego López (3) y Sadiq (1) juntos.

La prueba más evidente de la sequía valencianista es que, en el último encuentro en LaLiga ante el Elche, el Valencia realizó 22 remates sin conseguir marcar, su registro más alto en un mismo partido en la competición sin lograr anotar desde noviembre de 2018 ante el Girona (27 remates).

Aante el Elche, el Valencia realizó 22 remates sin conseguir marcar, su registro más alto desde 2018

Y para colmo de males, Carlos Corberán tiene a su delantero pichichi Hugo Duro en el dique seco. El ariete madrileño se entrena en solitario y aún no está oficialmente descartado para Mallorca, pero tiene complicado llegar, a

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