David Torres 20 ABR 2026 - 14:13h.

"En el vestuario se trabaja también el aspecto mental, por supuesto"

Valencia CF: Queda un mes para aguantarnos

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ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, cuestionado por los últimos resultados pero reforzado por la directiva, ha analizado el trascendental partido de la Jornada 33 que este martes disputará su equipo ante el Mallorca. Con 35 puntos, sólo uno más que su rival insular y tres por encima del descenso, la tensión y la preocupación se ha apoderado del equipo y del entorno. Sobre la presión, la importancia de los puntos y del entorno ha hablado el técnico de Cheste.

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Carlos Corberán, además, ha analizado las siguientes cuestiones:

¿Cómo está el equipo después de constatar, como dijiste en rueda de prensa en Elche, que el objetivo ya es la salvación?

Bueno, la realidad es que el equipo lleva 35 puntos y sabemos que nuestro objetivo es claro y es que tenemos que sumar cuanto más puntos podamos porque esa la mentalidad que tenemos y eso es lo que queremos.

Tanto el staff como los jugadores estamos preparados y con ganas es un partido que la verdad hubiéramos jugado antes porque el equipo tiene la energía necesaria. Lo veo con las ganas con la responsabilidad siendo muy consciente de lo que tenemos en juego también tenemos las ganas de resarcirnos de esos últimos dos resultados y con ganas de competir

¿Qué ha vuelto a fallar para que un equipo con un Fair Play de 95 millones esté en la situación actual?

Yo creo que ahora mismo no hay que hablar, o mi cabeza, no está centrada en lo que ha fallado o no ha fallado, ni en presupuestos, ni en un concepto, como bien has dicho tú, tan ambiguo como el del Fair Play, que da pie a tanta ambigüedad. Lo importante ahora mismo es la realidad que tenemos y la realidad que tenemos es que somos todos conscientes que necesitamos más puntos, que tenemos que puntuar y para hacerlo centrados en mejorar nuestros registros ofensivos, defensivos, dar pasos en ambos aspectos, también en aspectos competitivos. Y el equipo tiene esa mentalidad y dispuestos ir mañana a Mallorca y hacerlo.

¿Ve al equipo capaz con usted al mando de conseguir salvar la categoría o si de verdad está tan crítica la situación y se siente un poquito de miedo dentro del vestuario?

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Vio el equipo muy capacitado para sumar puntos, vio al equipo preparado para afrontar momentos de dificultad, de la dificultad propia de las dinámicas, de la dificultad propia de puntos y dificultad propia de las circunstancias que aparecen durante las semanas y te permite disponer de unos jugadores o de otros jugadores, pero el equipo en ese sentido preparado por completo y con ganas del partido de mañana.

¿Qué va a cambiar de Elche para ganar al Mallorca?

Son partidos diferentes el partido del Elche, el partido que vamos a jugar en Mallorca. El partido del Elche desafortunadamente para mí no conseguimos el resultado que el equipo podría haber conseguido, pero creo que el equipo tuvo momentos ofensivos muy buenos, fue capaz de generar y de reducir la capacidad también de generar del rival. Por lo tanto, creo que haya aspectos de ese partido muy rescatables, pero es un resultado que evidentemente no fue el que era el deseado.

Se trabaja en el vestuario el aspecto mental para partidos como el de Mallorca?

Un partido de fútbol es la suma de muchos componentes, también lo mental, por supuesto. Los partidos hay que saber jugarlos y competirlos. Saber competir es el manejo de la parte mental, ponerte por delante y saber mantener lo bueno, ponerte por detrás y saber reaccionar. Cuando sumas saber jugar y competir estás cerca del resultado que quieres.

Al final yo te resumiría que los partidos hay que saber jugarlos y hay que saber competirlos.

Son conscientes de que se juegan la permanencia

Muy conscientes y responsabilizados con esa situación. Los puntos que tenemos a día de hoy nos hacen estar centrados en esa realidad.

¿Qué explicación hay de por qué el CEO de Fútbol Ron Gourlay dice que les ha dado las herramientas para crecer y el equipo pelea por no descender?

Estoy centrado con esas armas en sacar nuestro mejor rendimiento. Esa es la dinámica del fútbol. Venimos de dos derrotas. Hace diez días hablábamos de una realidad y ahora de otra, pero nuestro realidad siempre ha sido tratar de sumar los máximos puntos posibles.