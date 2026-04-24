David Torres 24 ABR 2026 - 07:17h.

Novedades obligadas en ambos equipos

Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

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ValenciaSin apenas tiempo de descanso y tras la Jornada 33, que se adelantó por la Copa, llega esta Jornada 32 de LALIGA EASPORTS, o lo que es lo mismo, una nueva revalida para el Valencia CF en su lucha por salvarse. Esta vez es en Mestalla, con su público, y ante el Girona. Los de Carlos Corberán están en la obligación de ganar para hacer bueno el punto que consiguió en Mallorca.

Los valencianistas pondrán de nuevo en juego la tranquilidad, o no, y la distancia con el descenso este sábado ante el Girona, un equipo que, a priori está salvado, pero que, tal y como está esta liga absolutamente loca, no puede despistarse. Si el Valencia les gana, los pasa. Así está el patio. El encuentro, por tanto, viene marcado por la necesidad de ambos conjuntos y la preocupación por no haber sellado un objetivo que en el caso del Valencia, ni se esperaba al principio de temporada .

El posible once titular del Valencia CF

Con este panorama, el conjunto valencianista llega a un choque en el que, para variar, lo hace plagado de bajas. No puede contar el técnico con los lesionados de larga duración, Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, José Copete, Mouctar Diakhaby y tampoco con Eray Cömert, que deberá estar una semana más en el dique seco. A ellos se les sumó en Mallorca Thierry Rendall, roto.

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Por fortuna, Carlos Corberán sí recupera a Unai Núñez, que volverá al centro de la zaga como titular en detrimento de Pepelu, que cumplió en Mallorca pero que no es central. Además, tras su debut, Renzo Saravia parece perfectamente preparado para ser titular en el costado derecho y completar la zaga.

Con todo, se espera que el técnico haga más cambios en su once titular respecto al de Mallorca. Luis Rioja y Javi Guerra se ganaron una oportunidad tras salir del banquillo. Los suplentes en la isla fueron los que le dieron un punto que puede ser definitivo para la salvación.

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Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Unai Núñez, Renzo Saravia; Guido Rodríguez, Ugrinic, Rioja, Guerra o Diego López, Ramazani y Sadiq.

El once titular de Girona en Mestalla

El Girona también llega con bajas de larga duración (Juan Carlos Martín, Van de Beek, los exvalencianistas Portu y Abel Ruiz, Marc-André ter Stegen y Vanat). Sin ellos, se prevé que Míchel haga pocos cambios en su once titular, aunque hay dudas. Beltrán entraría en el doble pivote junto a Witsel, mientras que Iván Martín podría jugar más adelantado con permiso de Lemar o Bryan Gil. En la mediapunta estarían Ounahi y Tsyganko mientras que Echeverri en la punta de lanza.

Con todo, el posible once titular estaría formado por Gazzaniga; Álex Moreno, Blind, Vitor Reis, Arnau; Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi, Tsygankov y Echeverri