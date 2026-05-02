David Torres 02 MAY 2026 - 16:03h.

"Me encanta que Pepelu está contando como central, tengo muy buena química con él"

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

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ValenciaEl capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, ha hablado en los micrófonos de Movistar + antes del duelo contra el Atlético de Madrid. El capitán, tras conocer el once titular del rival plagado de canteranos, no se fía para nada de la apuesta de Simeone. Para nada estamos pensando en su once. Tenemos que ir al máximo, porque también quieren tener sus oportunidades, entonces nosotros esperamos al mejor Atlético de Madrid y es como vamos a afrontar el partido, sobre todo dependiendo de lo que hagamos nosotros en el campo para conseguir los puntos".

Gayà habla de Mestalla

Pepelu de central qué le parece. Se está acoplando cómo centrar os ha sorprendido vosotros también ya la habéis visto alguna vez y sabéis que ahí podía funcionar?

Bueno, el día del Getafe, recuerdo ya hace tiempo que ya , que no sé quién se lesionó, y lo hizo genial de central. No me sorprende porque conozco a Pepe, porque sé la capacidad competitiva que tiene. Se adapta a todas las posiciones, me encanta por lo que transmite, por su gen competitivo. Tiene un buen pase largo y siempre que rompo a la espalda me entiendo bien con él. Para mí es súper importante y me alegro que está contando.

Y el papel de Mestalla

Mestalla sabemos como es, cuándo quiere, cuando empuja, cuando aprieta es la mejor. Se nota muchísimo dentro del campo. Lo vimos el fin de semana pasado, cuando en momentos de dificultad contra el Girona nos apretó, se pusieron animar, se pusieron a empujar y eso la verdad que nota muchísimo y luego nosotros somos los que les tenemos que devolver esas ganas, esa hambre por ganar y la verdad que Mestalla es clave y va a ser clave.