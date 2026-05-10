David Torres 10 MAY 2026 - 09:01h.

Agirrezabala y Núñez, los dos últimos futbolistas que han compartido ambas camisetas

Las posibles alineaciones de Athletic y Valencia CF en la Jornada 35 de LALIGA EASPORTS

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ValenciaAthletic Club y Valencia CF se enfrentarán este domingo, 10 de mayo, en San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS 25-26. No será un partido más, será un encuentro especial, ya que es el número 100 de los valencianistas en San Mamés (entre el antiguo y el actual estadio de los ‘leones’). En esta ocasión, además, los puntos son trascendentales para los locales, porque se juegan Europa y vitales para los visitantes, obligados a puntuar para no caer al pozo del descenso.

95 años de historia

La Catedral ha vivido infinidad de duelos entre ambos equipos. El primero, hace 95 años. El combinado valencianista se estrenó en San Mamés noventa y cinco años atrás, el 6 de enero de 1931, en un partido amistoso en el que los visitantes vencieron por cinco goles a dos con los tantos de Picolín (x2), Jesús Navarro (x2) y Juan Costa. Por parte del Athletic, los goleadores fueron Gorostiza (uno de los futbolistas que han compartido) y Unamuno.

El Valencia CF jugó en ‘La Catedral’ hasta 2013, puesto que, el Athletic Club construyó el nuevo San Mamés. Precisamente, el 6 de octubre de ese mismo año, el combinado valencianista fue el primer equipo de LALIGA que consiguió puntuar en la nueva casa de los ‘leones’. Banega marcó el gol que avanzó a los valencianistas, pero Mikel Rico empató para el conjunto rojiblanco.

Hasta el día de hoy, el Valencia CF ha disputado un toal de noventa y nueve partidos como visitante en San Mamés (entre el antiguo y el actual estadio) con un balance de diecinueve victorias, veinticuatro empates y cincuenta y seis derrotas. De ellos, 90 son partidos de LALIGA con un balance de 51 victorias para el Athletic, 17 victorias para el Valencia y 22 empates.

Agirrezabala y Unai Núñez, los últimos pasajeros de un puente aéreo escaso

En estos 95 años de historia de enfrentamientos, no son demasiados los futbolistas que han defendido ambas camisetas. Apenas son 17, pero prácticamente todos han sido relevantes en ambos conjuntos. En la actualidad hay dos en la plantilla del Valencia CF, los últimos pasajeros de un puente aéreo que apenas ha funcionado. Alfabéticamente, tal y como recoge el portal especializado Ciberche, son, Aritz Aduriz, Julen Agirrezabala, Asier Del Horno, Xabier Eskurza, Patxi Ferreira, Guillermo Gorostiza, Iago Herrerín, Víctor Marro, Juan Luis Meléndez, Unai Núñez, Higinio Ortúzar, Carlos Petreñas, Mundo Suárez, Fernando Tirapu, Alberto Ventura, Nando Yosu y Andoni Zubizarreta