Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 16:00h.

Así fue la actuación de los jugadores de Marcelino

Marcelino y la acusación de adulterar el descenso: "No tienen que decirnos si descansamos más o menos"

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El Villarreal igualó 1-1 ante el Mallorca en un partido al que llegó con su plaza de Champions League ya asegurada y con el anuncio de que Marcelino García Toral no seguirá al frente del equipo. Ayoze Pérez adelantó a los amarillos y Vedat Muriqi empató en un fallo de Arnau Tenas del que se pudo desquitar el meta con varios paradones.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto groguet en la jornada 35 de LALIGA EA Sports.

Arnau Tenas [8]: A pesar de su tremendo error regalándole un gol a Muriqi, el meta se repuso de la mejor forma con una gran cantidad de paradas que le permitieron al Villarreal sacar un punto frustrando las aspiraciones mallorquinistas.

Santiago Mouriño [7]: Gran actuación del uruguayo en defensa a pesar de tener que vérselas con futbolistas escurridizos como Zito Luvumbo o Jan Virgili, colaborando siempre para aminorar el peligro.

Rafa Marín [6]: A pesar de una indecisión inicial que no aprovechó el Mallorca, el central andaluz sacó a relucir su fiabilidad atrás a pesar de tener que pelear con un delantero de la talla de Muriqi.

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Renato Veiga [7]: Contribución fundamental del futbolista portugués a la zaga despejando un gran número de balones y mostrándose muy sólido en los duelos ya fuera en el uno contra uno o los balones por arriba.

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Sergi Cardona [6]: Arrancó sufriendo en defensa pero, poco a poco, comenzó a mejorar sus prestaciones defensivas para mostrarse al mismo nivel que en un ataque al que llegó con asiduidad para poner balones.

Santi Comesaña [5]: A pesar de varias pérdidas que le pudieron causar un disgusto a su equipo, el gallego fue el encargado de organizar al Villarreal y de que no se rompiese en un día de muchas modificaciones.

Thomas Partey [4]: El ghanés fue titular mucho tiempo después y no mostró ni la intensidad ni el ritmo necesarios, pecando de una presencia indolente sobre el campo que rebajó algo en el tramo final.

Tajon Buchanan [6]: Uno de los futbolistas más activos en el equipo de Marcelino fue el canadiense, activo a la hora de generar transiciones e incluso de buscar portería con disparos a pesar de que le faltó algo más de precisión al llegar al área bermellona.

Alfon González [4]: Mal partido del futbolista manchego, que no aprovechó la oportunidad y no generó peligro con su presencia por la banda izquierda ni al marcharse más por el centro.

Ayoze Pérez [7]: Primer partido de inicio para el canario desde su última lesión y estuvo muy activo a la hora de bajar a recibir para iniciar los ataques y transformó el penalti del 0-1 con susto, ya que la tocó Leo Román. Se marchó de nuevo con problemas físicos.

Tani Oluwaseyi [4]: El canadiense tuvo que fajarse con los centrales del Mallorca en los muchos balones aéreos con los que le buscaron pero no tuvo presencia en el área para poder rondar el gol.

Sustituciones de Marcelino García Toral en el Mallorca-Villarreal

Alberto Moleiro [4]: No se notó apenas la entrada del canario en el terreno de juego a la hora de partido sin poder cambiar el sino de un partido que caía del lado balear.

Nicolas Pépé [5]: Otro de los titulares que salió desde el banquillo por las rotaciones sin ser capaz de conectar con sus compañeros para llegar a la meta de Leo Román.

Georges Mikautadze [5]: El georgiano entró al campo con el equipo muy atrás y pudo pisar el área mallorquinista en pocas ocasiones aunque aportó en la presión.

Gerard Moreno [5]: Entró al campo el capitán por la lesión de Ayoze Pérez para tratar de mantener el balón y el orden en el ataque groguet.

Dani Parejo [-]: Minutos para el de Coslada en el tramo final de partido.