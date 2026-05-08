Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 11:04h.

El técnico, sin pelos en la lengua, ha explicado todo lo que le ha llevado a decidir su marcha de La Cerámica

Posibles alineaciones del Mallorca - Villarreal para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

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Marcelino García Toral ha comparecido en sala de prensa. El técnico del Villarreal CF, a quien apenas le restan cuatro partidos al frente del 'Submarino Amarillo', tiene ante sí la posibilidad de irse dejando tercero al equipo, el cual jugará UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva. Antes del partido frente al RCD Mallorca, el técnico asturiano ha respondido a todas las preguntas sobre su salida del conjunto groguet. Sin pelos en la lengua, ha explicado los plazos de la decisión, las razones de la misma y, eso sí, afirma que no se va peleado con la directiva, como sí le sucedió en su anterior etapa. A continuación, sus palabras:

Cómo está desde el anuncio de su salida: "Bien, lo llevo perfectamente porque la decisión fue desde hace muchísimo tiempo, mes de diciembre o enero. Hemos intentado y hemos logrado mantener la máxima discreción por todas las partes porque consideramos que era o mejor, lo más beneficioso para conseguir un éxito histórico, la segunda clasificación a Champions consecutiva. Lo llevo con el agradecimiento a todas las personas. Hemos venido en una situación muy complicada, por la confianza que nos han transmitido los dirigentes. Creo que hemos respondido con creces a esa confianza. Nos vamos orgullosos del trabajo realizado y el corazón absolutamente lleno por todo lo que hemos compartido, por el trato recibido por dirigentes, trabajadores del Villarreal, por la afición y, como no podía ser de otra manera, por los jugadores. Muy orgullosos de esta maravillosa y exitosa etapa, y por cómo finaliza, de la forma más cordial posible. Ese era uno de los objetivos que nos marcábamos en aquel 13 de marzo* del 2023".

*Su llegada fue un 13, pero de noviembre.

Cómo han recibido los jugadores la noticia: "El vestuario, desde diciembre o enero, sabía cuál era la situación, aunque una parte creo que tenía la esperanza de que se pudiera modificar esa situación inicial. Siempre hay alguien que quiere dar esa información para demostrar que está cerca de la dirección, pero hemos sido tremendamente respetuosos todos y estoy muy agradecido. No es fácil mantener durante tantos meses con discreción una decisión tomada. Había jugadores dentro de la plantilla jugadores que lo sabían pero a lo mejor tenían esa esperanza. Otros a lo mejor no lo sabían, creo que se enteraron hace muy poquito, pero de lo que sí estoy muy agradecido es del respeto que esta plantilla nos ha tenido. Sabíamos que teníamos una situación en la que ya se sabía que no teníamos esa mçaxima autoridad autoridad que habíamos tenido anteriormente, y nos han respetado en todo. En las decisiones, en el trabajo, en seguir con esa idea ganadora, competitiva, con una identidad muy definida. La situación es más compleja de llevar por nuestra parte que anteriormente, pero por eso le doy muchísimo más valor a lo logrado. Mi máximo agradecimiento a los jugadores, porque han sabido estar. Vimos en anteriores episodios en otros equipos, cuando se hizo público que el entrenador no seguía. Lo estamos viendo esta temporada. Si cabe, todavía más, nos reconforta este trayecto hasta lograr un éxito creo que enorme, porque conseguir la Champions la segunda temporada consecutiva, levantarse de situaciones complejas por mazazos en la Champions, clasificar matemáticamente clasificarse, ya matemáticamente a falta de cuatro, sacar 15 puntos al quinto clasificado, más de 20 al sexto, séptimo, octavo... me parece que tiene un valor tremendo. Estoy tremendamente orgulloso de esta plantilla. Sabéis que lo vengo manifestando durante repetidas comparecencias aquí".

Por qué no sigue: "Es muy sencillo, es sencillísimo. El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. El club siempre nos planteó la posibilidad de un año y nosotros solo contemplábamos una en la que el mínimo era dos. No hubo cambio por ninguna de las partes de las posiciones iniciales y entonces pues no hubo un acuerdo. Hubo un tiempo durante el que se establecieron conversaciones. Cuando se vio que ya no llegábamos porque las posiciones eran las de partida, se tomó la decisión más adecuada. No hay nada que reprochar desde mi parcela del cuerpo técnico, solamente agradecimiento por dejarnos trabajar con libertad. Nos dieron siempre respeto, tanto Fernando Roig padre como hijo. Nos dieron su apoyo, su amistad, libertad para trabajar y yo diría, y así lo siento, su cariño. Entonces, todo ha sido normal. Sí que me gustaría aclarar, que siempre salen informaciones. Yo no he pedido ni dinero, o no ha sido un tema de dinero. No ha sido un tema de poder. No ha sido un tema de yo no saber quién era el propietario y de no saber cuál era mi responsabilidad. No ha sido un tema de proyecto. Aquí todo es muy claro. Un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, diferentes posiciones y, desde la cordialidad absoluta, no siguen nuestros caminos juntos. No ha habido nada más. Todas las personas que estuvimos implicados en este proceso sabemos que no ha habido nada más. El que diga otra cosa que no sea esta, miente. Él sabrá por qué lo hace".

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Nada que reprochar a la directiva: "Lo que ha sido el proceso, cuándo, cómo ha ocurrido, está todo claro. Por insistir en ello, cuando llegamos aquí en ese 13 de junio* en una situación muy complicada, había tres objetivos: dos deportivos y uno a nivel de relación. Los deportivos eran modificar una dinámica negativa donde había temor a perder la categoría. Afortunadamente se logró con el trabajo de todos, se consiguió de tal forma que en la segunda vuelta se hicieron 34 puntos y estuvimos a punto de llegar a Conference. Después, había un propósito de seguir creciendo, creo que se ha logrado mucho más de lo que pensábamos, con rendimientos deportivos y económicos muy importantes. Y el tercero era acabar como acabamos. Tenemos una relación y esa relación se mantendrá, y no habrá una salida un poco tortuosa como se dio la vez anterior. Pues mira, todo ha ido como creíamos porque teníamos de forma conjunta ese propósito. He tenido el respeto y el apoyo absoluto, y yo también he intentado que así fuera".

*De nuevo, se refiere a noviembre.

¿Es el Villarreal el club más importante de su carrera?: "No sé si el más importante, posiblemente sí. Siempre digo que para mí el más importante ha sido el Sporting, porque llegué a los 13 añitos, salí a los 21. Pasé por todas las etapas, fui futbolista y que el sueño de un niño se convirtió en realidad jugando en primera división. Luego inicié a nivel profesional como entrenador también en el Sporting y quizá haya sido el club que más trascendencia haya tenido en mi vida en general. Pero no cabe ninguna duda, aquí fueron siete temporadas. Eso son muchos días, muchas semanas, afortunadamente mucho más ganar que perder. Creo que por eso estuvimos tanto tiempo, porque el entrenador vive de los resultados. Y luego se me ha tratado con mucho cariño. Siempre estaré agradecido a la afición. El otro día, al final, no había mucha gente en el campo, pero fue muy emotivo para mí. Y luego en el club, aquí tengo dos compañeros. Bueno, más, pero dos con los que he tenido más relación. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Creo que ellos también llevan un buen recuerdo mío".

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¿Y ahora qué va a hacer?: "¿Yo qué voy a hacer? Pues preparar el partido ante el Mallorca, e intentar ganar. Y luego, el futuro dirá. Estoy en una situación de mi vida en la que puedo elegir cuál va a ser el futuro. No seguro el que más me gustaría a mí, pero dentro de las opciones que vengan, elegiremos. Para mí es mucho más difícil elegir que entrenar. Con entrenar disfruto, me siento más seguro, pero elegir cuando no estás entrenando... la paciencia y el análisis son dos valores que no debo de olvidar, porque si alguna vez no le di esa importancia, me equivoqué. Estamos en un momento de nuestra trayectoria en la que sí podemos tener esa pausa con nuestra siguiente elección. Al igual que no nos equivocamos viniendo aquí, al Villarreal, intentaremos no equivocarnos en la siguiente. Ahora llevamos 13 años donde el éxito nos ha seguido y perseguido. Cuando te acostumbras a que te vengan las situaciones favorables, quieres seguir en ellas".

Con qué se queda de los siete años: "De la primera etapa me quedo con el ascenso. Vinimos aquí en una situación muy complicada y de imperiosa necesidad. Era prácticamente una obligación el ascenso, cuando juegas con obligaciones todo aumenta de dificultad. Hubo escenarios inolvidables. Murcia, Mini Estadi y final contra el Almería. Por la ilusión y la necesidad que había. Ese ascenso fue muy importante, no solo para el cuerpo técnico sino también para el club, la afición y para todos. Jolín, de ahí pasamos en Europa, todo fue rodado hasta acabar el cuarto clasificado. Y luego volvimos en una etapa complicada. No teníamos la necesidad, pero con las personas a las que estamos agradecidos casi tenemos la obligación después de aquella llamada. Mucho mejor de lo esperado, porque si me dicen que la temporada siguiente vamos a jugar Champions y la siguiente también, diría 'estás de coña, tío'. Después de siete temporadas, una estuvimos en Segunda que no podías. Otra, con 12 puntos en 30 jornadas era complicado pero lo rozamos. Luego, las otras cinco jugamos en Europa, y en tres de ellas, Champions. Es como para estar orgullosos. Pero, para reducir un poco, me quedo con el ascenso".