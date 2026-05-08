Posibles alineaciones del Mallorca - Villarreal para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 06:14h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Mallorca y Villarreal de la jornada 35

Demichelis lanza un mensaje de supervivencia tras el triunfo del Mallorca: “Hay que saber sufrir”

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El RCD Mallorca recibe al Villarreal en la que será la jornada 35 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en Son Moix el domingo 10 de mayo a las 14:00h. El Mallorca viene de ganar frente al Girona por 0 goles a 1 en un partido clave para el conjunto balear en la lucha por la permanencia. Los de Martín Demichelis llevan tan solo una derrota en los últimos cinco encuentros y están 15º con 38 puntos. El Villarreal ganó al Levante por 5 goles a 1 en la pasada jornada y ya se han clasificado matemáticamente para la Champions League. El submarino amarillo está realizando una gran temporada en liga y está en la tercera plaza con 68 puntos, cinco por encima del Atlético de Madrid. El conjunto de la Comunidad Valenciana ya ha anunciado de manera oficial la marcha de Marcelino García Toral y parece que Íñigo Pérez será el sustituto del asturiano.

Posible alineación del RCD Mallorca

El Mallorca ganó al Girona en un partido clave para el conjunto balear en la lucha por la permanencia. Martín Demichelis ha conseguido lavarle la cara al equipo mallorquín y desbloquear el rendimiento de varios jugadores que actualmente están siendo muy importantes para el entrenador argentino. Samú Costa, uno de ellos, fue el autor del tanto de la victoria en Montilivi. El técnico cordobés tiene varios jugadores en la enfermería o saliendo de ella. Para el encuentro frente al Villarreal no podrá contar con Pablo Maffeo, que está sancionado por ver su quinta amarilla frente al Girona y tampoco con Mateo Joseph, Antonio Raíllo y Jan Salas. Son duda Marash Kumbulla y Justin Kalumba y está previsto que Manu Morlanes, Pablo Torre y Jan Virgili lleguen al partido ya que han entrenado con el grupo. Este último pasó por una gastroenteritis por la que tuvo que ser sustituido contra el Girona, pero está cerca de estar recuperado al 100%. Respecto al once, la baja de Maffeo abre la puerta a Antonio Sánchez y Mateu Morey y Demichelis tendrá que decidirse por uno. La otra duda del once es en la delantera, donde Virgili y Zito Luvumbo se disputan ser el acompañante de Vedat Muriqi.

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, Mascarell, Valjent, Antonio Sánchez/Morey

Centrocampistas: Torre, Darder, Morlanes, Samú Costa

Delanteros: Muriqi, Luvumbo/Virgili

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal ganó al Levante por 5 goles a 1 y confirmó su clasificación matemática a la Champions League. Los de Marcelino García Toral pasaron el rodillo ante un Levante que poco pudo hacer y el partido frente al Mallorca se afrontará de manera distinta después de cumplir objetivo. El técnico asturiano está ante sus últimos encuentros al mando del submarino amarillo y desde hace tres partidos está dando oportunidades a jugadores que no habían tenido muchos minutos a lo largo de la temporada. Para esta jornada, no podrá contar con Juan Foyth, que sigue lesionado y Pau Cabanes es duda al estar en el proceso final de recuperación de una rotura de ligamento cruzado anterior. Respecto al once y esas posibles rotaciones de Marcelino, Alex Freeman, Alfon González y Tani Oluwaseyi podrían estar por delante de Santiago Mouriño, Alberto Moleiro y Gerard Moreno ya que el conjunto groguet solo se juega no ser superado por el Atlético de Madrid. Arnau Tenas, Sergi Cardona y Rafa Marín parten con ventaja respecto a sus competidores; Luiz Junior, Alfonso Pedraza y Pau Navarro.

Portero: Arnau Tenas

Defensas: Cardona/Pedraza, Veiga, Rafa Marín, Freeman

Centrocampistas: Alfon/Moleiro, Comesaña, Gueye, Buchanan

Delanteros: Pépé, Oluwaseyi/Gerard Moreno