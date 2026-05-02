Demichelis lanza un mensaje de supervivencia tras el triunfo del Mallorca: “Hay que saber sufrir”

Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 00:15h.

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El Mallorca logró una victoria muy valiosa en Montilivi en un partido directo por la permanencia, y su entrenador Martín Demichelis puso en valor el carácter del equipo en un contexto complicado tanto por el rival como por los problemas físicos durante la semana.

“En el momento crucial, el equipo mostró carácter”

El técnico argentino destacó la importancia del triunfo no solo por los puntos, sino por el impacto emocional en la lucha por la salvación: “En qué momento, en el momento crucial, que lo necesitábamos. Abriendo la jornada sabíamos que ganar no solo nos iba a beneficiar desde la posición, sino también que desmoraliza a los que compiten por lo que competimos nosotros”.

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Demichelis explicó el plan de partido y el esfuerzo inicial del equipo: “El equipo mostró carácter, fuimos muy valientes en la primera etapa, presionando altísimo, haciendo tantísimo desgaste. Era la forma de complicarle la vida al Girona”.

Y dejó claro el ajuste necesario en la segunda mitad: “En la segunda etapa ellos fueron mejores. Jugamos más alejados del arco rival, pero el equipo lo que pedía era saber sufrir, defender y ser agresivos. Hoy nos llevamos tres puntos importantísimos”.

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El entrenador también subrayó que la victoria no es definitiva, pero sí clave en la pelea: “La salvación no, pero sí nos mete en la pelea mucho más cercana”.

Con este triunfo, el Mallorca se acerca a la zona de seguridad y aprieta aún más la lucha por la permanencia en la recta final del campeonato.