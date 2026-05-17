Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Villarreal en la jornada 37 de LALIGA

Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 17:50h.

Duelo con morbo en los banquillos

Marcelino explica por qué remontó el Sevilla y responde al morbo con Iñigo Pérez: "Maravilloso"

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Día de muchas emociones en Vallecas. En la primera de las dos jornadas unificadas de LALIGA EA Sports, Rayo Vallecano y Villarreal CF se citan con el aliciente de la tercera plaza en los visitantes y con la despedida de Óscar Trejo en los locales. Con el ojo puesto en la final de la UEFA Conference League, el cuadro madrileño afronta la recta final liguera con tranquilidad. Por su parte, el submarino amarillo aún debe amarrar su puesto de privilegio tras la derrota en casa con el Sevilla.

Además de todo lo citado, el encuentro de este domingo también contará con una pizca de morbo en los banquillos. Iñigo Pérez y Marcelino García Toral se citan entre el runrún de mercado que coloca al preparador rayista como el sustituto del asturiano.

Las cuentas del equipo groguet están claras. Si suma más que el Atlético de Madrid en esta jornada, la tercera plaza estará confirmada matemáticamente. En caso de traspiés, los pupilos de Marcelino contará con una última bala en La Cerámica donde recibirán a sus principales perseguidores. Para conseguirlo, y al igual que el Rayo, el Villarreal sale con un once de garantías.

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La alineación confirmada del Rayo Vallecano

Este es el once que pone en liza Iñigo Pérez.

El once titular del Villarreal

Marcelino García Toral apuesta por esta alineación titular.