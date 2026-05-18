Carlos Espí, Jugador Hyundai de la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 08:37h.

Carlos Espí se dispara con la prelista de España y el Levante le pone precio: "Un equipo le quiere"

Suma nueve goles en las últimas 12 jornadas

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El resurgir del Levante tiene muchos protagonistas y uno de ellos es, sin duda, Carlos Espí. El cuadro granota encontró en el delantero valenciano la pieza clave para encontrar el camino de la salvación, esa que tiene casi en la mano a falta de una jornada para el final de la competición doméstica. Frente al Mallorca volvió a ser decisivo y por ello se convirtió en el Jugador Hyundai de la jornada 37 en LALIGA EA SPORTS.

Carlos Espí se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada y en el ídolo de la afición del Levante. Sus goles han sacado del pozo al equipo a tiempo y en el momento más difícil. Frente al Mallorca lo volvió a demostrar.

Clave para Luis Castro

El Levante afrontaba una auténtica final por la salvación frente al Mallorca en el Ciutat de València. Y en una tarde de infarto volvió a aparecer. Espí aprovechó un error de los baleares en la salida de balón, recuperó el esférico y se plantó ante el meta rival para batirlo por bajo al encontrarse mal posicionado. Un tanto que abría un duelo decisivo que sentenció Arriaga en la recta final para dejar a su equipo dos puntos por encima del descenso a falta de un solo partido.

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Como decíamos, el olfato de Carlos Espí en esta recta final ha sido esencial para que el Levante llegue a la última jornada con relativa tranquilidad. El atacante suma nueve dianas en los últimos 12 partidos, una cifra brutal sobre la cual se sustenta la metamorfosis protagonizada por el conjunto granota. Al equipo de Luis Castro solo le resta una jornada para sellar el objetivo de una temporada en la que Espí ha sido la gran referencia.