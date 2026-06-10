Javier Clemente se apunta los éxitos de Luis Enrique, Pep Guardiola y Luis de la Fuente

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUN 2026 - 11:56h.

El ex seleccionador de La Roja ha hablado sobre tres de los entrenadores españoles más exitosos del momento

Javier Clemente avisa de los tres peligros que pueden condenar a España en el Mundial: "Nosotros jugábamos a 46 grados"

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Los éxitos de los entrenadores españoles durante la temporada 2025/26 es una muestra del gran momento por el que está pasando el fútbol nacional y Javier Clemente, ex seleccionador de La Roja y ex entrenador del Athletic Club entre otros, ha tenido como jugadores a tres de los más importantes: Luis Enrique, Pep Guardiola y Luis de la Fuente. Este año, las finales de las tres competiciones europeas, Champions League, Europa League y Conference League, han tenido hasta cuatro equipos entrenados por españoles y, en dos de ellas, un técnico español ha levantado el titulo. Clemente ha hablado del nivel de los entrenadores nacionales y se ha mojado sobre quien es el mejor del mundo actualmente.

Javier Clemente habla del nivel de entrenadores en España

El ex seleccionador de La Roja ha hablado sobre el desempeño de los técnicos españoles y ha alabado el nivel que hay en España en este puesto. "A nivel de entrenadores yo creo que España está en un nivel muy alto", confesó Clemente. Prueba de ello ha sido la temporada 2025/26 donde Íñigo Pérez, Mikel Arteta, Unai Emery y Luis Enrique han llevado a sus equipos a finales europeas y, en el caso de los dos últimos, han conseguido ganarlas. Además, cuatro entrenadores españoles han sido protagonistas en el comienzo del mercado de fichajes de verano ya que Andoni Iraola, Xabi Alonso, Míchel Sánchez y Carles Martínez han sido contratados por Liverpool, Chelsea, Ajax y Bayer Leverkusen respectivamente.

Javier Clemente se moja sobre quien es el mejor entrenador del mundo

El ex entrenador vasco no ha dudado en dar su opinión sobre quien es el mejor técnico del mundo ahora mismo. "Para mí los dos mejores son Luis Enrique y Pep (Guardiola). Y ahora 'Luisito' de la Fuente, los tres. Los tres han pasado por mi mano, algo les habré enseñado", dijo Clemente. Acto seguido, el ex seleccionador español explicó cuales habían sido sus principales enseñanzas. "Les he enseñado dos cosas: una, lo que no tenéis que hacer porque ya veis que resultado da y la otra, reíros todo lo que podáis porque ya os quitarán la sonrisa de los labios", aclaró. El de Baracaldo cree que están cumpliendo con esos consejos ya que los tres han conseguido ser campeones.