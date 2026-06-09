Agencia EFE 09 JUN 2026 - 13:40h.

Rudi García reivindicó también su propia influencia en la evolución del extremo del City

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El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, aseguró que Pep Guardiola "seguramente ha hecho un buen trabajo" con Jeremy Doku como técnico del Manchester City, pero reivindicó también su propia influencia en la evolución del extremo de los Diablos Rojos, al afirmar que él le ha hecho descubrir otras facetas de su juego.

"Pep Guardiola seguramente ha realizado un buen trabajo con él, pero creo haber abierto los horizontes de Jeremy haciéndole descubrir otra faceta de su juego: hoy ya no está pegado a su línea esperando los balones", declaró Rudi Garcia en una entrevista publicada este martes por el diario Le Soir sobre la preparación de Bélgica para el Mundial.

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Doku, la clave 'Mundial' para Rudi García

El técnico francés, seleccionador de los Diablos Rojos desde inicios de 2025, consideró que Doku, de 24 años, se ha convertido en "el factor X de Bélgica" y subrayó que el jugador del City ha ganado eficacia tanto en su club como en la selección. "Para marcar goles, también hay que estar en el área. Para marcar goles, hay que saber descolocarse", explicó el seleccionador, que no descarta utilizarlo en distintas posiciones de ataque, incluido como delantero centro.

Rudi Garcia recordó que Bélgica derrotó dos veces a Gales con Doku jugando por la derecha y defendió que tanto él como Leandro Trossard, habituales en la banda izquierda en sus clubes, deben convencerse de que pueden ser "igual de eficaces en otros puestos". "Si Jeremy consigue subirse allí arriba, a su pequeña nube, podemos hacer un gran Mundial", añadió.

Bélgica debutará en la fase de grupos del Mundial contra Egipto el 15 de junio en Seattle; después jugará ante Irán el 21 de junio en Inglewood, en el área de Los Ángeles, y cerrará la primera ronda frente a Nueva Zelanda el 26 de junio en Vancouver (Canadá).