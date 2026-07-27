David Torres 27 JUL 2026 - 22:16h.

"Estoy convencido de que, con una afición como esta detrás, llegará el día en el que el club volverá a vivir grandes momentos"

Se acaba el culebrón Cömert: Encuentra equipo en Italia y el Valencia CF ya lo sabe

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ValenciaCortita y al pie. Eray Cömert, que firma por el Torino, ha utilizado su instagram oficial para despedirse del Valencia CF y, como ha venido informando ElDesmarque, lo hace contra su voluntad. Él esperó hasta el final para seguir en Mestalla. Era su deseo, pero el club no lo vio claro y, aunque le pidió ser informado, finalmente no le hizo un nuevo contrato y, el pasado 30 de junio, pasó a ser historia.

En el primer párrafo queda clara su intención de seguir. Por eso, y a pesar de estar en el Mundial, alargó la decisión hasta el final. "Ha llegado el momento de deciros adiós...Es una despedida emotiva para mí, porque este club, esta ciudad y su gente han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. No me resulta fácil escribir estas palabras, porque siempre quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos".

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Eray se marcha tras 55 partidos con el conjunto de Mestalla y dos cesiones infructuosas (al Nantes y al Real Valladolid). Sólo en la última parte de esta temporada ya con Carlos Corberán tuvo un papel reseñable en el club, cuestión que le hizo llegar a una especie de pacto entre caballeros con el Valencia CF: informaría de cualquier oferta que tuviera. Ese momento ha llegado. Informó y, al no ser escuchado se fue.

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La larga carta de despedida de Eray Cömert

Esta es la larga carta de despedida de Eray Cömert

Valencianistas

Ha llegado el momento de deciros adiós...Es una despedida emotiva para mí, porque este club, esta ciudad y su gente han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. No me resulta fácil escribir estas palabras, porque siempre quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos.

Pero, por desgracia, también forma parte del fútbol tener que seguir otro camino.

Quiero empezar dando las gracias al @valenciacf por la oportunidad que me habéis dado de jugar en uno de los clubes más grandes de Europa. Estoy orgullosísimo de haber podido defender este escudo y de haber podido jugar en nuestro Mestalla. Durante cada segundo que porté la camiseta del Valencia intenté dar el 100% por este club. Mi objetivo siempre fue triunfar en el Valencia y convertirme en una pieza importante del club. Ahora que todo parecía empezar de nuevo, y aunque ambas partes hayamos intentado que así fuera, no ha sido posible. A veces el fútbol es así y algunas cosas simplemente no están destinadas a ser.

Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a los miembros del cuerpo técnico y a todos los trabajadores del Valencia. Ha sido una etapa maravillosa, he conocido a personas increíbles en este club y les deseo a todos lo mejor en su camino.

"Por último, me gustaría compartir con vosotros, los aficionados, cómo me siento"

Por último, me gustaría compartir con vosotros, los aficionados, cómo me siento.

Siempre he llevado este escudo con orgullo y he defendido estos colores con todo lo que tenía. Podéis creerme. Mi objetivo siempre fue devolver al Valencia al lugar al que pertenece: entre los mejores. Lamentablemente durante mi etapa no lo conseguimos, pero estoy convencido de que, con una afición como esta detrás, llegará el día en el que el club volverá a vivir grandes momentos.

Necesité los primeros meses para adaptarme a una nueva liga y a este club. Viví muchos altibajos durante mi etapa aquí. Me tocó tener paciencia y esperar mi oportunidad, algo que también forma parte del fútbol. El pasado invierno volví a tener la ocasión de demostrar a todos de lo que realmente soy capaz y de morir por este club y esta afición.

Quiero daros las gracias de todo corazón a vosotros, los aficionados. Siempre me habéis apoyado, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Por eso os estaré eternamente agradecido. Hay una cosa que podéis tener clara: desde hoy, siempre seré uno de vosotros.

¡Habéis ganado un nuevo valencianista!

Mestalla y este club sólo merecen lo mejor. ¡Os quiero!

¡Gràcies i sempre Amunt Valencial