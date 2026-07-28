David Torres 28 JUL 2026 - 08:08h.

Valencia juega contra el Derby County sin laterales derechos y un único punta

El Valencia CF viaja a Inglaterra sin seis lesionados

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ValenciaEl Valencia CF, tocado por la derrota ante el Castellón y plagado de bajas juega este martes su cuarto amistoso de la pretemporada contra el Derby County FC en el St. George’s Park de Birmingham, sede habitual de la selección inglesa, a puerta cerrada. El amistoso, considerado desde el club como un partido-entrenamiento al igual que el jugado contra el Petro de Luanda en Girona, se disputará a las 16:00 hora española (CET). A pesar de ser a puerta cerrada, la prueba de nuevo será trascendente para ir rodando el 1-4-2-3-1 que quiere formar Corberán y, sobre todo, qué jugadores ocupan los espacios que deberían ocupar los fichajes que aún no llegan. Sirva como dato que el técnico saltará hoy sin laterales derechos del primer equipo y un único punta.

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Las Bajas

El equipo de Carlos Corberán no podrá contar en el amistoso con Rubo Iranzo, lesionado, y Sadiq Umar, puesto que acabó con molestias en último amistoso contra el Castellón y se han quedado en Paterna junto a Foulquier y los tres lesionados de larga duración.

Probablemente tampoco juegue Pepelu, aunque sí viajó, pero que también arrastra molestias y es absurdo arriesgarlo.

Diez canteranos

Por el contrario, el el técnico valencianista ha contado con los canteranos Vicent Abril, Alain Gómez, Amos Wanjala, Miguel Monferrer, Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aimar Blázquez, David Otorbi, Rodrigo Gamón y Jaume Durá, que tendrán una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos durante la concentración en Inglaterra.

Los valencianistas perdieron contra el Petro de Luanda (1-3) y Castellón (1-2) y ganaron al Eldense (3-0) en los partidos disputados hasta la fecha. En Reino Unido se enfrentarán también al Stoke City el sábado 1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, día que acabará su concentración en tierras inglesas.