El Valencia CF viaja a Inglaterra sin seis lesionados

David Torres 27 JUL 2026 - 18:42h.

Vuelan diez canteranos, entre ellos dos laterales derechos: Gamón y Monferrer

El Valencia CF se lleva hoy a Inglaterra todas sus dudas y sus urgencias en el mercado

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ValenciaEl equipo de Carlos Corberán realizará su segunda concentración de la pretemporada en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham, sede habitual de la selección inglesa, donde permanecerá hasta el 1 de agosto. Lo hace cargado de dudas y de necesidades tras la derrota ante el Castellón pero, además, con dos bajas de última hora. En la expedición sí van los jugadores que no cuentan para Carlos Corberán y que ya avanzó ElDesmarque el pasado 12 de junio (Dani Raba, André Almeida, Danjuma, Diakhaby...) e incluso Pepelu, que acabó con molestias el choque del sábado.

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Pepelu viaja, Sadiq, Rubo Iranzo y Foulquier KO

Sin embargo Valencia CF puso rumbo a Reino Unido esta tarde con la ausencia ya conocida de Dimitri Foulquier (otro a los que se les busca salida), y a las que se han sumado en las últimas horas Umar Sadiq y Rubo Iranzo, que no viajaron para recuperarse de sus lesiones en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El delantero nigeriano se lesionó de los isquiotibiales en el último amistoso contra el Castellón en Paterna, mientras que el canterano Iranzo se lesionó en el entrenamiento del viernes, y se esperaba que viajara. Foulquier, que sí viajó al primer ‘stage’ en Girona, continuará con su recuperación de la rodilla en Paterna.

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Aunque Pepelu no se ha ejercitado este lunes por unas molestias que arrastra del amistoso contra el Castellón, sí viajó con el equipo.

Obviamente tampooco viajan los lesionados de larga duración: Sergi Canós, Diego López y José Copete.

Los diez canteranos que se lleva Corberán

Además, el técnico valencianista ha contado con los canteranos Vicent Abril, Alain Gómez, Amos Wanjala, Miguel Monferrer, Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aimar Blázquez, David Otorbi, Rodrigo Gamón y Jaume Durá, que tendrán una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos durante la concentración en Inglaterra.

Durante su estancia en Reino Unido, el conjunto valencianista jugará un amistoso a puerta cerrada frente al Derby County este martes en las instalaciones de St. George's Park y el sábado se enfrentará al Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.