Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 12:43h.

El exjugador del Galatasaray ha subido un montaje a su perfil oficial de Instagram donde sale con sobrepeso

Mauro Icardi estalla contra la prensa argentina tras acusarle de infidelidad y destaca un detalle que les pasó desapercibido

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La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo episodio en redes sociales. Después de la polémica generada por unas imágenes de la empresaria en bikini y de sus declaraciones sobre el estado físico del delantero, el futbolista ha respondido con ironía a través de Instagram. Lo ha hecho utilizando una imagen modificada con inteligencia artificial en la que aparece con varios kilos de más, un gesto que muchos han interpretado como una indirecta hacia su expareja.

Una dardo con inteligencia artificial en plena batalla mediática

El delantero ha compartido en sus historias de Instagram una fotografía alterada mediante inteligencia artificial en la que aparece con un evidente sobrepeso. Junto a la imagen escribió: “Como quieren verte los que te critican”, dejando entrever que se trataba de una reacción a los comentarios sobre su estado físico.

Poco después publicó la misma fotografía sin ningún tipo de edición y añadió otro mensaje: “Al que critican. Qué tupé”. Aunque en ningún momento mencionó directamente a Wanda Nara, la historia fue subida apenas unas horas después de que la empresaria respondiera a las críticas recibidas por unas imágenes suyas en la playa y defendiera públicamente su aspecto físico. Además, en los últimos días también había cuestionado la condición física de Icardi para competir al máximo nivel.

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Más tarde, Icardi compartió otra fotografía frente al espejo para agradecer a su pareja, la China Suárez, haberle cortado y teñido el pelo. “Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo”, escribió el delantero. Mientras tanto, el futuro deportivo del argentino continúa sin resolverse. Tras finalizar su etapa en el Galatasaray, Icardi sigue buscando nuevo destino en este mercado de fichajes. En las últimas semanas ha sido relacionado con el Como italiano y también ha aparecido en el radar de Boca Juniors, aunque por el momento ninguna de las opciones se ha concretado.