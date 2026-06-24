David Torres 24 JUN 2026 - 21:45h.

Perdió el primer partido de la serie en el Roig Arena y después le ha dado tres palizones a los catalanes

Montero asalta el Palau y acerca al Valencia Basket al título (80-88)

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BarcelonaValencia Basket se vuelve a proclamar campeón de la Liga Endesa tras ganar por segunda vez al FC Barcelona en el Palau (84-108). Segundo título liguero de su historia, tras haber conquistado el primero en 2017 en la primera etapa de Pedro Martínez en su banquillo. Esta campaña, el equipo ya ganó la Supercopa y, además, llegó a la Final a Cuatro de la Euroliga y lo redondea con un título que mereció de principio a fin. Con Montero como gran estrella pero con un grupo dirigido de forma excelsa con una amplia rotación, no dio opciones a un Barça que fue, una vez más a remolque.

El Valencia Basket visitaba este miércoles al Barça en el cuarto encuentro de la final de la Liga Endesa, sabedor que una victoria le permitiría conquistar por la vía rápida el segundo título de la ACB de su historia. Tras haber perdido en el Roig Arena el primer partido de la serie, el equipo de Pedro Martínez la logró empatar ante su público y el martes, ya en el Palau Blaugrana, consiguió una nueva victoria y ponerse por delante en la serie. Quedaba rematar la faena

El Barça, a remolque

Y comenzó pronto a ponérsele de cara. Un parcial de 0-5 para empezar presagiaba una victoria plácida, pero los nervios que inundaban el Palau, también atenazaban al Valencia Basket que encajaba un parcial en contra 9-0. Kevin Punter, imparable, había anotado 12 puntos en este cuarto. Pero este equipo de Pedro Martínez sabe recuperarse de cualquier golpe y eso desespera a sus rivales porque, por bien que jueguen, los valencianos nunca se rinden. Dominando el rebote en ambos tableros (Pradilla) se fueron al final del primer cuarto mandando (23-26)

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El Barça jugaba al ritmo, loco y veloz, que marcaba el equipo valenciano que, con sus rotaciones, podía mantener su juego agresivo en defensa y en ataque. Laprovittola mantenía al Barça en el partido pero él y Shengelia no podían con el vendaval taronja. Taylor y Cárdenas tomaban el relevo para ampliar la renta visitante a diez puntos (30-40), que fueron doce al descanso (35-47). El título estaba encarrilado porque nadie había remontado esa renta en una final.

Montero, cuatro triples que asfixian a los de Xavi Pascual

Tras el paso por vestuarios, apareció en escena Montero con tres triples consecutivos para ampliar la renta a dieciocho puntos (44-62). La respuesta culé fue obra de Punter (tres triples más) que secundada por la garra de Shengelia para recortar distancias y bajar la renta a nueve (55-64). El toma y daca sólo tenía un pistolero que podía romperlo y ése era Montero. Su cuarto triple devolvía los doce puntos de ventaja y dos postreros tiros de tres de Key y de Moore mandaba el partido a su último cuarto con (64-82) a favor de los de Pedro Martínez. Estaba hecho. En el Palau sólo se escuchaba a la afición taronja pidiendo MVP para Montero

El juego coral del Valencia Basket es insuperable

El último cuarto debía servir para confirmar lo que era un hecho: el Valencia Basket ha sido netamente superior al Barça en la final. Cada vez se sumaban más jugadores al triunfo coral que Pedro Martínez pergeñó desde la pizarra. Sako, el NBA De Larrea, Badio, Moore, se apañaban para combatir las individualidades del Barça que llegó a perder de 21 pero que recortó distancias hasta que Pedro Martínez pidió un tiempo muerto y recuperó el pulso al choque. Iban veinte arriba y no perdían el ritmo del partido.

Y mientras, en el Roig Arena (vídeo superior) miles de aficionados celebraban lo que es un título histórico para el Valencia Basket que al final se ensañó para cerrar una temporada que empezó ganando la Supercopa y jugando la final de la Euroliga, con una victoria épica, apabullante (84-108)

Ficha técnica:

84. Barça (23+12+29+20): Satoransky (3), Punter (26), Clyburn (6), Shengelia (15), Vesely (12) -equipo inicial-, Cale (-), Laprovittola (10), Parra (10), Hernangómez (-) y Brizuela (2).

108. Valencia Basket (26+21+35+26): Montero (23), Badio (6), Taylor (21), Key (12), Sako (5) -equipo inicial-, De Larrea (4), Costello (3), Pradilla (6), Cárdenas (7), Moore (19) y Reuvers (2).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados. Señalaron falta técnica al local Vesely (min.8).

Incidencias: cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.411 espectadores.