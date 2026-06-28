¿Qué sería hoy del Valencia CF si en vez de Peter Lim tuviera a Juan Roig al frente?

Devoción por Juan Roig, hastío por Peter Lim: cuando las comparaciones son odiosas a todos los niveles

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Feliz porque Guido Rodríguez seguirá en el Valencia CF, por la clasificación de España y por el título del Valencia Basket, uno, entre partido y partido del mundial, reflexiona sobre las diferencias entre el título de los taronja y la realidad que vive el conjunto de Mestalla.

Para comenzar, queda claro que ver como triunfa la gente que hace las cosas bien mola. El éxito del Valencia Basket es el premio al esfuerzo, a un proyecto a un trabajo de años que culmina en una temporada de ensueño, con doblete histórico para el club. Poder vivir eso, seas o no aficionado del Valencia Basket, te hace feliz como persona, como valenciano y como periodista deportivo. He escrito muchas veces sobre Juan Roig, agradeciéndole lo que ha hecho, lo que hace y lo que estoy seguro que seguirá haciendo, por la ciudad y por el deporte valenciano. El club de baloncesto es sólo la cúspide de una pirámide en la que está colocar al Maratón Valencia en la mesa de las grandes pruebas del mundo; el Proyecto FER ayudando a deportistas y clubs; el Roig Arena o la infinidad de ayudas que dio, por ejemplo, en la DANA, reconstruyendo campos e instalaciones.

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Es su legado y lo ha hecho pagándolo de su bolsillo. Tengo claro que lo hace porque quiere pero lo menos que podemos hacer los demás es darle las gracias. Porque, al margen de las motivaciones que tenga (para mí es el anhelo de traspasar el aquí y el ahora y poder siempre ser recordado en su ciudad como un mecenas), hay una cosa incuestionable: Todo ese dinero es suyo y podría gastárselo en yates o en lo que quisiera, pero prefiere gastárselo en cosas que nos hacen felices a muchas personas. Es su derecho y, le alabo el gusto.

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La comparación con Peter Lim es odiosa

Viendo cómo se maneja Juan Roig, las comparaciones por la forma de funcionar de Peter Lim con el Valencia CF son odiosas. Se parecen en que los dos son máximos accionistas o propietarios de ambos clubs, pero en nada más. Y eso a los valencianistas nos encoge el corazón, nos entristece, nos da rabia porque, al pasar el tamiz de lo que hace Juan Roig, no se sostiene nada de lo que hace Lim. Da pena

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El proyecto que el de Singapur ha hecho para el Valencia CF es la antítesis del Valencia Basket. Ni es ganador, ni recibe el cariño de la afición, más bien desafección; el Nou Mestalla ha habido que arrancárselo casi a golpe de decreto judicial; el club ha dejado de ir a Europa y más bien flirtea con el descenso. Justo lo contrario que los Taronja. Lo dicho, una pena.

¿Qué sería hoy del Valencia CF si en vez de Peter Lim tuviera a Juan Roig al frente?

En este análisis estaba cuando leí el otro día en X a Guarida VCF la pregunta que qué sería hoy del Valencia CF si en vez de Peter Lim tuviera a Juan Roig al frente. La respuesta no la sé, pero tampoco quiero hacerme trampas al solitario. Me explico.

Lo primero, sé de buena tinta, que Juan Roig nunca quiso ponerse al frente del Valencia CF (de hecho vendió sus acciones) y lo segundo, y ahí dejo la pregunta para la reflexión, ¿habríamos tenido paciencia los medios de comunicación y los aficionados para dejar que Roig desarrollara su proyecto? ¿Habríamos sabido aguantar? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si el Valencia CF gana la Liga como este año ha hecho el Valencia Basket y, un minuto después, todas las noticias son que las estrellas se van porque nos las fichan a golpe de talonario? Creo que algún Mercadona habría ardido (figuradamente). El problema es Peter Lim, desde luego, pero Juan Roig hace años detectó el ecosistema que se mueve en otros mundos como el del fútbol y decidió alejarse. A mí me duele esa decisión, pero la entiendo perfectamente porque yo, en su lugar, también tendría pavor al entorno. Así que me queda, nos queda, con conformarnos con lo que hace por el deporte valenciano que es mucho, muchísimo. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com