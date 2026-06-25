El dardo de Manu Carreño tras un Valencia Basket para la historia

Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 15:25h.

Manu Carreño no se calla y lanza un dardo a la gestión de Peter Lim con el Valencia CF

Valencia Basket, campeón de la Liga Endesa tras arrasar al Barça en el Palau (84-108)

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El éxito del Valencia Basket ha vuelto a poner el foco sobre la diferente realidad que atraviesan las dos grandes entidades deportivas de la ciudad. Mientras el conjunto taronja conquistó este miércoles la segunda Liga ACB de su historia tras imponerse al FC Barcelona en la final, culminando un proyecto sólido y ambicioso, el Valencia CF continúa inmerso en años de inestabilidad deportiva e institucional bajo la propiedad de Peter Lim.

Ese contraste fue precisamente el que quiso remarcar Manu Carreño en ElDesmarque, donde lanzó un mensaje directo al máximo accionista del club de Mestalla: "Cuánto tiene que aprender Peter Lim". Un dardo que seguramente comparte gran parte de la afición valencianista. Y es que, tras el éxito del Valencia Basket, son muchos los que comparan la gestión de ambos clubes y ponen como ejemplo el modelo del Valencia Basket frente a la deriva que vive el Valencia CF desde la llegada del empresario singapurense.