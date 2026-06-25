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ValenciaEl Valencia Basket, que hoy celebra su título de Liga, prevé bastantes cambios en la plantilla que este miércoles se proclamó campeona de la Liga Endesa por el interés que tienen en algunas de sus estrellas grandes clubes, por el discreto encaje que han tenido algunos jugadores en los planes de Pedro Martínez y por el fin de algunos contratos. Además, el Valencia Basket, que ya asume que se irá Montero, tiene en la recámara varios nombres para cubrir esa baja y alguna más de las que se puedan dar.

Este es el repaso a la plantilla del Valencia Basket

Dos acaban contrato: Costello y Key

De los 16 jugadores con los que ha acabado la campaña, solo dos terminan su vinculación con el fin del ejercicio: los interiores Matt Costello y Braxton Key, pero están previstos muchos más cambios. En el caso del primero, es uno de los salarios más altos de la actual plantilla y el Valencia podría ofrecerle una renovación a la baja; mientras que en el caso del segundo, su gran final de curso le ha puesto en el punto de mira de clubes muy potentes de la Euroliga con propuestas a las que parece difícil que el club 'taronja' llegue.

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Montero, el gran deseado que se va

Pero el gran objeto de deseo en la plantilla valenciana es el escolta dominicano Jean Montero, MVP de la final de la Liga a sus 22 años y gran referencia ofensiva del equipo todo el curso. El Olympiacos parece el mejor situado para llevarse, previo pago de la cláusula, algo que el Valencia ya asumió públicamente este mismo miércoles.

El empresario, en declaraciones a DAZN, dijo que Montero le ha dado mucho al club y que será muy bien recibido por la entidad vuelva con quien vuelva. Su cláusula de rescisión es muy asumible para clubes como Olympiacos. "Estamos muy orgullosos de Montero, lo ha hecho fenomenal y, donde vaya, será bienvenido cuando vuelva", dijo Juan Roig.

Kam Taylor, otro de los deseados, y los que acaban en 2027

Otro de los deseados es Kam Taylor,con ofertas de algunos de los principales clubes de la Euroliga. En su caso, no obstante, hay avanzadas conversaciones con el club para mejorar y ampliar su contrato, que acaba en 2027.

En ese mismo año acaban los de Josep Puerto y Omari Moore, renovado hace unos meses. Ambos continuarán, en principio, en el equipo, como también lo hará Neal Sako, que ha ido de menos a más en la temporada.

También acaban al finalizar la próxima campaña Isaac Nogués y Xabi López-Arostegui pero apenas han entrado en los planes de Pedro Martínez y podrían salir de la entidad en busca de minutos.

De Larrea, rumbo a la NBA

Tampoco quiso hablar de su futuro De Larrea, que en la madrugada del martes al miércoles fue elegido en el puesto 25 del draft de la NBA y cuyos derechos han pasado a Dallas Mavericks con un contrato garantizado de cuatro años en los que ingresaría cerca de 16 millones de dólares, una cifra muy lejos de su contrato con el Valencia. Además, también podría dejar el equipo otra de sus estrellas emergentes: Sergio de Larrea. El vallisoletano fue elegido en el puesto 25 del draft de la NBA y sus derechos en la competición son de los Dallas Mavericks con un contrato que le reportaría 16 millones de dólares en cuatro campañas. El jugador apuntó en la celebración que en las próximas horas decidirá su futuro.

En 2028 acaban los acuerdos de Montero y de De Larrea , que ya ha sido anunciado por los Dallas Mavericks pero también de los recién renovados Álvaro Cárdenas, Nate Reuvers y Jaime Pradilla, por el que no se descartan que lleguen importantes ofertas.

También tienen dos campañas más de contrato Yankuba Sima y Darius Thompson, que igualmente podrían salir de la plantilla, dado que no han contado apenas para el técnico, en el caso del primero durante toda la campaña y en el del segundo en el tramo final.

El contrato más largo del Valencia Basket actualmente es el de Papi Badio, recién renovado hasta 2029 y por el que también se han interesado importantes equipos europeos aunque su salida no sería sencilla.