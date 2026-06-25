David Torres 25 JUN 2026 - 13:25h.

Locura desde Barcelona a Manises tras el título de la ACB: hoy siguen las celebraciones del Valencia Basket

Valencia Basket logra un doblete nunca visto antes en la historia del baloncesto español

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ValenciaEl Valencia Basket conquistó este miércoles en el Palau Blaugrana la segunda Liga Endesa de su historia al cerrar la final ante el Barça con el 84-108 (3-1 en la serie) y confirmó que lo que durante años fue una excepción empieza a parecer una costumbre competitiva, pues nueve años después del histórico título de 2017 el conjunto 'taronja' vuelve a tocar el cielo de la acb de la misma mano de Pedro Martínez. El título de los chicos se convierte, además, en un hito histórico para el baloncesto español.

Hito histórico para el baloncesto español

El Valencia Basket se ha convertido en el primer club en ganar en la misma temporada la Liga ACB y la Liga Femenina, un doblete al que ha añadido, además, la Supercopa masculina y la Copa de la Reina femenina, lo que ha permitido teñir de 'taronja' cuatro de los seis títulos de las competiciones españolas de la máxima categoría en este ejercicio. Para el equipo masculino del Valencia Basket esta ha sido su segunda Liga Endesa tras haber ganado ya la de 2017, pero en aquella campaña su equipo femenino todavía no estaba en la máxima categoría del baloncesto español, a la que llegó un año más tarde.

La temporada de las chicas

El equipo que ha dirigido en esta última década Rubén Burgos ganó su primera Liga en 2023 y ha enlazado cuatro consecutivas, pero hasta ahora no había coincidido con el título del masculino. Estuvo cerca la pasada campaña, cuando porque el conjunto de Pedro Martínez llegó a la final de la ACB, pero sucumbió ante el Barça.

En este curso, el conjunto femenino se proclamó campeón el pasado 17 de mayo, al derrotar por 68-67 en el Roig Arena al Casademont Zaragoza en el segundo choque de la final, lo que le evitó tener que disputar un tercero en el Príncipe Felipe. Por su parte, el masculino venció por 1-3 al Barça y aún habría tenido un último partido ante su público para llevarse el trofeo si no hubiera ganado este miércoles en el Palau.

Hay un precedente, similar, pero no igual

El único precedente similar, aunque no se trataba del mismo club, se dio en la campaña 2002-2003, en la que el Barcelona conquistó la Liga ACB, tras ganar la final precisamente al Valencia Basket, y la Liga Femenina la ganó el Universitari de Barcelona-FC Barcelona. Se trataba de la sección de baloncesto de la universidad catalana que tenía un acuerdo de colaboración con el club, pero no eran la misma entidad.