David Torres 25 JUN 2026 - 07:39h.

Valencia Basket, campeón de la Liga Endesa tras arrasar al Barça en el Palau (84-108)

Segunda vez que gana el título

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ValenciaEl Palau Blaugrana y el Roig Arena, primero; el avión, después, y el aeropuerto de Manises como colofón se convirtieron este miércoles en el escenario de la fiesta 'taronja' para celebrar la consecución del segundo título de la Liga Endesa en la historia del Valencia Basket, tras imponerse al Barça (84-108) en el cuarto partido de la final.

Fue el colofón perfecto para la mejor temporada en la historia del club, campeón también de la Supercopa Endesa y semifinalista de la Euroliga, bajo la dirección de Pedro Martínez, el artífice del primer título liguero del club en 2017 y el arquitecto de un equipo de autor, que además de sin complejos en el aspecto ofensivo, ha demostrado tener los mimbres para ser campeón.

El entrenador Pedro Martínez y Montero fueron los más aclamados, con cánticos que pedían su continuidad. "Que bote La Fonteta", corearon después, en referencia al antiguo pabellón valenciano que ha dado paso este año al Roig Arena.

Vestuario y subieron a la grada

La ruidosa afición del equipo valenciano, unas 250 personas en la zona reservada para la hinchada visitante y muchas más repartidas por el resto del pabellón, se hizo notar desde los prolegómenos, por mucho que los decibelios de la megafonía trataran de disimularlo.

Los cánticos en el tercer cuarto de 'MVP' al base dominicano Jean Montero, que a la postre se llevó la distinción, y los coros de 'campeones, campeones' en el último cuarto fueron la antesala de la fiesta que estaba por venir, un estallido de jubilo con el pitido final.

Un estruendo que se repitió cuando Josep Puerto y Jaime Pradilla levantaron el título al cielo de Barcelona, mientras sonaba el 'We are the Champions' de Queen.

Aunque el mejor momento para la afición llegó cuando los jugadores subieron a la zona donde se ubicaba la mayo parte de los hinchas, trofeo en mano, para celebrarlo con los suyos.

Montero, De Larrea, Key... la celebración que puede ser una despedida tras un curso genial y las declaraciones de Juan Roig

Pretendido por los equipos de la Euroliga más potentes, el dominicano Jean Montero, MVP de la final, no quiso hablar de su futuro en el arranque de las celebraciones pero el máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, dio a entender que asumían su marcha. El empresario, en declaraciones a DAZN, dijo que Montero le ha dado mucho al club y que será muy bien recibido por la entidad vuelva con quien vuelva. Su cláusula de rescisión es muy asumible para clubes como Olympiacos.

Tampoco quiso hablar de su futuro De Larrea, que en la madrugada del martes al miércoles fue elegido en el puesto 25 del draft de la NBA y cuyos derechos han pasado a Dallas Mavericks con un contrato garantizado de cuatro años en los que ingresaría cerca de 16 millones de dólares, una cifra muy lejos de su contrato con el Valencia.

Además, jugadores como Kameron Taylor o Braxton Key son objeto también del interés de algunos de los más potentes equipos de la Euroliga pero mientras que en el caso del primero parece más factible que el Valencia lo retenga, en el del segundo parece más probable que se marche.

El peluquín, el modelo de club y la mujer de Pedro Martínez

Pero Roig, que tuvo tiempo para cortarle el peluquín a un aficionado, lo tiene claro: el club no va a cambiar su modelo, que seguirá creando jugadores y que cuando otros clubes los quieran se llevarán la compensación correspondiente.

Hubo también muchos momentos emotivos, como el que protagonizaron Pedro Martínez y su mujer

El entrenador ha sido una de las claves del éxito. Larrea hasta le dedicó una bandera:

Y mientras, locura en el Roig Arena

Más de 6.500 aficionados asisten al Roig Arena para visionar la victoria que da la Liga a Valencia Basket

Más de 6.500 aficionados taronja han acudido esta tarde al Roig Arena para poder ver en las pantallas del recinto la victoria del Valencia Basket ante el Barça en el cuarto partido de la final de liga, triunfo que ha supuesto el título para el equipo valenciano (84-108).

Los aficionados han ocupado todo el primer anillo y parte del tercero, animando desde el primer minuto al equipo dirigido por Pedro Martínez. Roig Arena ha habilitado durante la tarde y la noche todos los puestos de restauración y bebida para dar servicio a los seguidores taronja.

La fiesta sigue: Hoy, nueva cita en la nueva casa del Valencia Basket

El Valencia Basket celebrará este jueves con sus aficionados en el Roig Arena el título de la Liga Endesa que conquistó este miércoles al vencer en la pista del Barça en el cuarto encuentro de la final de la competición de la ACB.

Los cerca de cuatrocientos seguidores que acompañaron al equipo 'taronja' en este cuarto choque de la final ya lo festejaron con los jugadores en la pista y las gradas del Palau Blaugrana y este jueves lo podrán hacer el resto de sus seguidores en un acto en el Roig Arena, la que desde esta campaña es su nueva casa.

El pabellón abrirá sus puertas con entrada libre a las 19 horas hasta completar el aforo disponible y a las 20 horas dará comienzo un acto en el que está previsto que hablen los protagonistas del triunfo y en el que se podrán ver imágenes inéditas de la celebración.

Camiseta especial

Además, Valencia Basket pone a la venta la camiseta oficial de los campeones de la Liga Endesa 2026. Tras haberse impuesto en la final al Barça por 3-1 cerrando de una forma espectacular una temporada histórica, los jugadores de Pedro Martínez consiguieron su segundo título en esta competición.