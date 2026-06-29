Juan Pérez 29 JUN 2026 - 10:22h.

Una de las bombas del mercado ante la necesidad de los Warriors

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La composición de los equipos en plena agencia libre de la NBA asemeja en muchos casos los rumores a la fantasía del 2K para componer quintetos imposibles, y ese parece el deseo de Golden State Warriors. El equipo liderado por Stephen Curry lleva varios años muy lejos de competir por el anillo, y el último rumor apunta a un all-in para llevarse a la bahía tanto a LeBron James como a Anthony Davis para un último intento desesperado para llegar a la gloria.

Las palabras de Kevin O'Connor al destapar el interés de los Warriors por juntar definitivamente en un mismo equipo de la NBA a Curry y LeBron son dinamita pura para acompasar el mercado. Con el triunfo de New York Knicks y la llegada de tres nuevos españoles a la competición desde el draft, todas las miradas están en la composición de equipos, pero nadie podría imaginar a estas alturas que un giro de guion tan radical para todas las partes.

Golden State Warriors viene de una temporada deprimente donde ni siquiera han podido entrar en playoffs tras caer en la segunda ronda del play-in. LeBron James ha tirado del carro todo lo posible a sus 41 años pero no ha podido hacer nada en playoffs por la ausencia de Lakers, y ahora se queda libre a la espera de tomar una de sus últimas decisiones en su carrera profesional.

El rumor habla del encaje financiero necesario para atraer a LeBron a un escenario digno de un anillo, algo que a día de hoy no es el caso de Los Ángeles Lakers pero sí de lugares como Cavaliers, con quien se les ha relacionado. Entre rumores y movimientos, la estrategia de los Warriors apunta a ser primero el traspaso de Anthony Davis, actualmente en Washington Wizars. La idea inicial es colocar allí a Jimmy Butler y sus 57 millones con las respectivas rondas (porque Butler acaba contrato), y a partir de ahí empieza la salsa.

La segunda necesidad es hacerle espacio a LeBron, y el primer paso sería ajustar el contrato de Draymond Green para aliviar su próximo año con una renovación o una reestructuración para dejar más margen ahora y liberar el límite salarial. Aún así los salarios de Moody o Porzingis podrían ser un problema, porque entre Curry y Davis el espacio es difícil, por lo que para hacer la locura que pretenden, los Warriors deberían ir a más. Lo más lógico es imaginar un sing and trade donde LeBron renueve a la baja en Los Ángeles para luego facilitar un traspaso, pero suena realmente complicado.

De hecho desde la perspectiva de LeBron parece realmente imposible después de analizar todas las decisiones de su carrera. El posible último año de uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA no tiene mucho sentido en un equipo con los problemas que tendría esos Warriors: por edad, por problemas físicos, por ajustes y por la necesidad de complementos que a día de hoy seguramente preferirían otros contenders.

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LeBron busca valor en el mercado, difícilmente baje mucho su salario a pesar de buscar el mejor espacio para dar con el anillo en su ¿última tentativa?, y eso no deja tantas posibilidades. Cavaliers, Detroit o la renovación con los Lakers parecen las opciones más claras si no quiere hacer una rebaja sustancial de su salario, y no parece que vaya a ser así a sabiendas de su rol en la liga.