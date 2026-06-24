Juan Pérez 24 JUN 2026 - 09:04h.

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La noche del draft 2026 de la NBA deja dos muy buenas noticias para el aficionado español con la presencia de dos jugadores subrayados para la élite de la competición con las elecciones en primera ronda de Aday Mara y Sergio de Larrea. Con narrativas totalmente opuestas, el primero llega a Oklahoma City Thunder con un equipo especialmente competitivo que viene de ser campeón de la NBA el año pasado, mientras que el base del Valencia Basket ha pasado por dos traspasos antes de asegurarse un hueco en los Dallas Mavericks.

Aday Mara encuentra un rumbo inesperado en los Thunder en uno de los entornos más competitivos de toda la NBA, un hueco complejo para un rookie a pesar de los planes que tiene la franquicia para él. Oklahoma va a ser un candidato a todo durante los próximos años por bloque y por posibilidades, y el pivot español llega en el puesto 12 del draft después de ser una de las revelaciones de la temporada como campeón del March Madness en Michigan.

El mejor pivot de la camada y el primero en salir en el draft, está llamado a ser un posible stopper de Wembanyama en un enfrentamiento crucial que se ha repetido entre Thunder y Spurs hasta 12 veces esta temporada. Entre Copa, temporada regular y unos playoffs donde el francés ha tumbado a OKC, Aday Mara aparece como una torre que puede ser una solución para el alien en momentos concretos. Y es muy ambicioso dejar ese titular, pero la realidad es que es la gran apuesta de unos Thunder para buscar opciones entre Hartenstein y Holmgren.

Pero no hay que perder el norte, Aday Mara será un rookie capaz de pasar, taponar y proteger el aro como pocos en la NBA, pero va a tener pocos minutos de primeras en los Thunder. Es un contexto ideal para competir, y su elección en lotería denota que apuestan por él para que tenga peso, pero es una plantilla tan amplia que debe encontrar su sitio, y todo depende de los movimientos del equipo para saber qué relevancia le dan. Claramente no llega a un equipo que lo vaya a desarrollar como titular, pero sin duda va a luchar por el anillo de campeón de la NBA.

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Sergio de Larrea acaba en los Mavericks tras dos traspasos

La aparición de Sergio De Larrea en el pick 25 del draft es una sorpresa positiva para el base de Valencia Basket, porque encaja con las previsiones del final de la primera ronda. Con contrato garantizado, sus primeras noches en la NBA fueron algo caóticas porque fue seleccionado por Los Ángeles Lakers para pasar a los New York Knicks, pero su verdadero destino llegaría algo más tarde tras un traspaso más amplio: Dallas Mavericks.

A la espera de saber cuál es la decisión del chaval y de los Mavs sobre mantenerlo en Europa o apostar por él a sus 20 años, el contexto es muy diferente. El otrora equipo de Luka Doncic empezó una reconstrucción hace años que ahora toma un nuevo reinicio, por lo que es un lugar ideal para desarrollar su talento junto a uno de los mejores socios posibles, Cooper Flagg. Además su entrenador será el que hasta ahora había tenido Aday Mara en la NBA, un experto en desarrollar talento joven que además llega sin la presión de conseguir resultados a corto plazo.

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En la recámara espera Baba Miller, el tercer español que espera al segundo día del draft para saber si tiene hueco en la segunda ronda. No tendrá contrato garantizado, por lo que deberá buscar su puesto en la Summer League después de su pick para encontrar un hueco en la NBA o en la G-League.