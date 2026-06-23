Juan Pérez 23 JUN 2026 - 12:10h.

Aday puede ser el tercer español en la historia con un puesto tan alto tras Pau Gasol y Ricky Rubio

El dineral que se juega Aday Mara en la noche del draft de la NBA

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El Draft de la NBA 2026 arranca esta madrugada con la primera de las dos noches con el deseo de ver triunfar a una camada de jugadores españoles liderados por Aday Mara. La proyección del pivot ganador del March Madness es la de estar entre los mejores, pero también hay espacio para pensar en el destino de Sergio De Larrea con opciones en la primera ronda y en las posibilidades de Baba Miller.

La histórica victoria de Michigan en el March Madness ha revolucionado al aficionado español, que después de muchos años, vuelve a ver cómo uno de los suyos aspira a estar entre los mejores de un draft de la NBA. Y ha tenido mala suerte Aday Mara, porque llega en una temporada donde el talento es la definición pura de una amalgama de jugadores muy diferentes que sellan los primeros huecos con capacidad sobrada.

Con Dybantsa, Peterson y Boozer enclavados en el top 3, el resto de los picks están entregados a una generación repleta de talento en la que hay que arriesgar para buscar algo más cercano a la necesidad de cada franquicia. En ese hueco entra Aday Mara como el mejor pivot de la temporada NCAA en un entorno que le ha devuelto el puesto a los cincos de su tamaño, con un perfil intimidador y además con la virtud de anotar y de pasar desde la bombilla.

Todas las virtudes de Aday Mara podrían darle un encaje fácilmente en un top 4 en cualquier otro draft, por ejemplo en el de 2024 de Zaccharie Risacher, pero el entorno es el que es. En este contexto la realidad de Aday Mara es bordear los diez primeros puestos y asentarse en lotería (hasta el pick 15), y la zona más cómoda para entender su elección puede ser el pick 11 de Golden State Warriors. Si consigue ese puesto igualará a Fran Vázquez, pero si aparece antes será el tercer español más alto en el draft sólo por detrás de Pau Gasol (3) y Ricky Rubio (5).

El equipo liderado por Stephen Curry lleva años sin un dominador en el tablero, y la presencia de Porzingis no le debe restar fuerza a la elección del español por la necesidad del equipo. Es un perfil muy similar al de Andrew Bogut en aquella etapa del anillo, y es una carencia desde hace años que persigue un perfil de talento, capacidad de pase y la relevancia cerca del aro. Aún así hay una oportunidad de encontrar un puesto algo más alto en el draft, y no hay que descartar una locura de los Clippers en el pick 5 o de Brooklyn en el 6 ahora que ha traspasado a Claxton a los Bulls.

Las tres opciones de Sergio De Larrea

El crecimiento exponencial de Sergio De Larrea esta temporada le corroboran como la proyección más definida de lo que debe ser el base titular a futuro de la Selección Española para la próxima década. Ha explotado en todas sus facetas en un año histórico donde todavía tiene pendiente el título de la ACB, ya que Valencia Basket y Barça están en plena guerra en busca del título.

Su experiencia en Final Four, playoffs y ahora en una final son definitivas para entender que el salto tiene mucho sentido, pero también para imaginar que es difícil imaginar una mejor el año que viene. Por eso el salto y su elección pasa por la decisión del chaval de saltar directamente a la NBA o mantener su estatus en la ACB tras la elección para seguir su desarrollo en Europa. Esto es algo que habitualmente se habla en los días previos al draft para rechazar o aceptar posibles elecciones, por lo que eso puede marcar su destino.

Aún así el rango de De Larrea está alrededor del final de la primera ronda o principios de la segunda, y pega bastante en un equipo como Minnesota Timberwolves (pick 28), aunque sería normal acabar sin pick esta noche y esperar al segundo día de draft. Es un jugador muy interesante en su rango que ha crecido lo suficiente en su juego como para sostener una defensa desde el físico desde el 1 al 3. Sólo falta descubrir si quiere ir ya a la NBA para buscar un hueco harto complicado en su primer año, o prefiere acercar posturas con alguna franquicia para seguir su evolución en Valencia o en otro club europeo.

Baba Miller, la tercera opción española

El doble-doble de 13 puntos y más de 10 rebotes coloca a Baba Miller como un jugador de rol muy interesante por altura, envergadura y agilidad dentro de la actual NBA. Su perfil de ala-pívot está lejos de lo más sonado de la camada, pero sin duda tiene opciones para estar en la segunda ronda en una horquilla muy amplia difícil de definir. Los mocks draft lo colocan entre el puesto 35 y 40, por lo que su nombre saldrá casi con total seguridad la segunda noche del evento en la madrugada del miércoles al jueves.

Su rendimiento en la Summer League será crucial para ganarse un contrato garantizado, porque desde la segunda ronda no hay un acuerdo cerrado, por lo que su futuro a corto plazo en la NBA depende de lo que sea capaz de hacer en pretemporada. Grizzlies, Bulls, Kings y Clippers se han fijado en él y cuadra en esos puestos, por lo que pueden ser sus destinos.

El horario exacto y dónde ver el draft de la NBA

El draft 2026 se divide en dos días, pero la primera ronda queda para la madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio a las 02.00h. de la mañana en España en un evento desde Nueva Jersey. Se puede seguir en directo en DAZN y en el League Pass oficial de la NBA.