Todas implicaciones del fichaje de Giannis Antetokounmpo: Miami Heat, Bucks...y Celtics

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 10:30h.

Milwaukee acepta la oferta de febrero y apuesta por un nuevo núcleo joven

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La búsqueda desesperada de Miami Heat por conseguir una estrella es el lema de los últimos años en las ventanas de traspasos en la NBA, y finalmente Giannis Antetokounmpo es el elegido. Durant, Lillard, Harden o Donovan Mitchell han planteado un muestrario que nunca ha viajado a Florida, pero ahora el griego es el principal valedor de la búsqueda de un anillo que parece muy difícil con la plantilla actual.

Las implicaciones del fichaje de Antetokounmpo por los Heat deja un gran reto en la plantilla, porque todo el talento joven ha viajado a Milwaukee junto a cuatro rondas del draft y un pick swap. El traspaso completo supone el traspaso de Giannis Antetokoumpo y Bobby Portis a Miami Heat a cambio de Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jáquez, Kasparas Jakucionis, el pick 13 del draft, la primera ronda de 2031, la primera de 2033, un pick swap de 2030 y una segunda ronda de 2033.

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Giannis es un dos veces MVP de la NBA, MVP de las finales y jugador defensivo del año. En la última temporada ha tenido varios problemas de lesiones y su equipo es una decepción plena desde que consiguió el anillo. Los Heat llevan años peleando por la estrella de turno y desde Jimmy Butler no conseguían algo parecido a un nuevo referente, por lo que este es el punto de inflexión que estaban buscando.

El fichaje de Giannis por los Heat emparejan a Adebayo con Giannis Antetokounmpo para construir una de las protecciones de aro más temibles de toda la NBA. A partir de ahí el resto de la plantilla permite creer en que Norman Powell debe ser el gran tirador del equipo y la tercera estrella, aunque debe renovar con un contrato millonario dejando menos flexibilidad para la agencia libre.

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La plantilla de Miami Heat tras el traspaso

Ahora Spoelstra tiene la misión más importante de su carrera, sacar de este equipo el máximo con el sino que le define, completar esta plantilla con jugadores desconocidos para brillar a la altura de buscar el anillo. Porque esa debe ser la aspiración de un equipo con Antetokounmpo aunque ahora la plantilla no de para ello. Falta un base distribuidor, porque Mitchell no lo es, esperar el salto de Jovic y entender que el fortín defensivo pasa por la mejor versión de Adebayo, Wiggins y el propio Giannis.

Giannis Antetokounmpo

Bam Adebayo

Norman Powell

Bobby Portis

Andrew Wiggins

Davion Mitchell

Nikola Jovic

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La realidad es que el traspaso deja poco talento joven en Miami, sólo Jovic, y es un equipo muy poco profundo que además no va a tener relevancia en el draft en los próximos dos años, que a priori es la mejor ventana competitiva de Giannis. Los movimientos en la agencia libre son claves más allá de entender que van a dejar hueco para los dos hermanos de Antetokounmpo, sin hablar de que la estrella griega debe renovar en octubre porque acaba contrato.

La perspectiva de los Bucks y el caso de Boston sin Giannis

Tyler Herro, Kel'el Ware y Jaime Jáquez son el músculo de un movimiento que le debe cambiar la cara a los Bucks para una reconstrucción. Milwaukee Bucks recibe mucho jugador joven, pero ninguno de primer nivel. Esto les da muchas apuestas para plantear a quién darle el equipo y por quién apostar, porque tienen muchas opciones independientemente de que Herro será el que tome la mayoría de los tiros de inicio.

Aunque ninguno va a ser tan bueno como Jaylen Brown, que es el otro traspaso que tenían sobre la mesa en la negociación con los Celtics, este traspaso es lo mejor que podían obtener. Herro fue All-Star pero es agente libre de 2027, Kel'el Ware no terminó de explotar pero es potencialmente un titular indiscutible y Jaime Jáquez ha estado en la conversación por el mejor sexto hombre en la última temporada.

En los Boston Celtics la situación es bastante compleja porque ahora tienen en Jaylen Brown a un todo un jugador franquicia que está en el mercado con lo que eso supone para la segunda estrella del equipo. Jaylen ha sido el sustento este año sin Tatum, fue el MVP de las finales en el último anillo y ahora tiene el cartel de se vende con lo que eso conlleva, una situación irrecuperable en lo personal que debe definir una salida en los próximos meses.