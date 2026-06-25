El salario millonario que van a cobrar Mara, Miller y De Larrea, los tres nuevos españoles en la NBA

Juan Pérez 25 JUN 2026 - 13:19h.

El primer año de Aday Mara como pick 12 dejará en sus bolsillos 3,1 millones

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La huella española en la NBA pisa fuerte para la temporada 26/27 con tres elecciones en el draft que pueden dejar un quinteto muy interesante para el futuro de La Roja y del seguidor de la competición norteamericana. Con Aday Mara (Thunder) y Sergio De Larrea (Mavericks) seleccionados en primera ronda en la primera noche, la elección de los Clippers para apostar por Baba Miller en el puesto 35 cierra el círculo con muchos millones de por medio en los contratos y una interrogante.

Aday Mara (12 del draft)

Oklahoma City Thunder eligió al mejor pivot del draft en el puesto número 12, y eso supone un contrato garantizado para Aday Mara de cerca de 12 millones en sus dos primeros años. A partir de 2029 tiene dos años más de contrato que son opción de equipo, por lo que la franquicia debe elegir si mantener ese estatus si le interesa, negociar (a la baja o al alza) dependiendo de su rendimiento o dejarlo libre. Si lo cumple todo, llegará a los 27 millones.

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El caso de Aday Mara es significativo, porque ha llegado a un equipo que opta a ser campeón desde el primer minuto, pero a falta de movimientos, no debe tener muchos minutos en los Thunder. Un pick 12 del draft está llamado a tener mucha relevancia en la NBA, pero el estatus de OKC puede permitirse dejarlo en un segundo plano si mantiene todo lo que tiene en su puesto. Ahora bien, si sale Hartenstein o Kenrich Williams, su rol en temporada regular puede ser muy interesante.

2027: 5,7 millones de dólares.

2028: 6 millones de dólares.

2029: 6,3 millones de dólares.

2030: 8,7 millones de dólares.

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Sergio De Larrea (25 del draft)

El rocambolesco destino de Sergio De Larrea hasta llegar a Dallas Mavericks, el equipo del que es fan desde pequeño, deja dos traspasos en la noche del draft donde por momentos fue jugador de Lakers y Knicks. El flamante base campeón de la ACB con Valencia Basket todavía no ha definido su futuro, pero si viaja este año a la NBA para competir tiene casi 6,5 millones de dólares asegurados hasta 2028.

Este montante se conserva para cuando decida ir a jugar a la NBA, este año o el próximo, y como en el caso de Aday Mara, los dos restantes son decisión de la franquicia por si le quiere renovar. De ser así el global de los cuatro años dejaría 16,3 millones en su cuenta bancaria.

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2027: 3,1 millones de dólares.

2028: 3.3 millones de dólares.

2029: 3,5 millones de dólares.

2030: 6,3 millones de dólares.

Baba Miller (35 en el draft)

Los Ángeles Clippers han elegido al que puede ser el quinto jugador español este año en la NBA, Baba Miller, aunque su caso es muy diferente desde la segunda ronda. Su elección en el pick 35 cambia las reglas, ya que no hay una escala salarial cerrada para más allá del puesto 30 por lo que es el jugador quien negocia individualmente su contrato con la franquicia. Cada caso es un mundo, y la base puede ser un contrato mínimo o un two-way para alternar entre el primer equipo y el filial de la G-League.

A priori un puesto como el 35 en el draft debe significar una apuesta para tener minutos, pero falta ver si los Clippers quieren ver primero al español en la Summer League antes de negociar.