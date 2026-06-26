Juan Pérez 26 JUN 2026 - 09:44h.

Vistió el '19' con el nombre del jugador del Barça en la previa de su victoria con las Storm

Posible once de España ante Uruguay con una gran duda en las bandas

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El apoyo a la Selección Española de fútbol en el Mundial 2026 de Estados Unidos tiene apoyos de las estrellas del deporte patrio en todas las esquinas del mundo, y Awa Fam es el último caso. La mayor promesa en la historia del baloncesto femenino, flamante número 3 del draft de la WNBA, ha dejado un detalle significativo en la previa de su partido de esta madrugada con un guiño especial a Lamine Yamal con camiseta, pose y victoria.

Es aventurado decir que la joven estrella de tan sólo 20 años puede tener una carrera como la de Lamine Yamal, pero de primeras ha logrado algo único en el baloncesto femenino español. Con el mismo puesto que Pau Gasol en su desembarco en la WNBA, la primera temporada de Awa Fam inicio en la competición deja una exhibición cada noche y a sus 20 años tiene una carrera por delante envidiable, al igual que Lamine.

Su experiencia competitiva en España no es la de una dominadora todavía, pero ya suma a su corta edad una plata como la pivot titular de España en el último Eurobasket, además de otros cuatro metales en categorías inferiores con dos Mundiales con la sub-18 y la sub 17, además del MVP en el Europeo Sub-20.

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Esta noche ha logrado una necesaria victoria con las Seattle Storm después de 11 derrotas consecutivas, algo lógico en uno de los equipos enterrados en una reconstrucción donde ella debe ser un lujo a medio plazo. Sus 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias demuestran otra vez su potencial para su primera temporada en Estados Unidos, además con el extra de una celebración necesaria.

Su apoyo a España con la camiseta de Lamine Yamal es algo más que un guiño, es una representación que sin duda puede marcar una comparación lógica entre el deporte masculino y femenino. Es la deportista que más puede entroncar con la comparación del joven talento catalán, y eso son palabras mayores en el reflejo de un Mundial 2026 donde el '19' de La Roja puede marcar diferencias.