La derrota de Uruguay, clave para que el país africano avance de fase con tres puntos
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La selección de Cabo Verde empató a cero frente a Arabia Saudí y, tras la derrota de la selección de Uruguay, es segunda del Grupo H con tres puntos. De este modo, estará en dieciseisavos de final del Mundial. Estas son las notas de los jugadores de ambas selecciones, uno por uno.
Vozinha (7): Varias paradas importantes que permitieron a su selección seguir en el partido.
W. Pina (7): Buen partido a nivel defensivo, conteniendo bien a Al-Dawsari, y proyectándose bien en ataque.
Pico (7): Bien por arriba y eficaz al corte.
Diney (7): Muy atento en la anticipación y en las coberturas a la espalda del lateral izquierdo.
J. Paulo (7): Muy involucrado en tareas defensivas, pero muy volcado también hacia el campo rival buscando acabar jugadas.
Deroy Duarte (6): Algo menos de presencia en el centro del campo a nivel asociativo. Sin embargo, se hizo importante imponiendo su físico, dejando varios robos y ayudas incluso en su propia área.
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K. Lenini (7): Mucha presencia por todo el ancho del campo, dirigiendo bien los ataques de Cabo Verde y sin miedo a mirar hacia delante y batir líneas de pase.
Jamiro Monteiro (4): Se animó con un par de tiros en llegadas al área rival, pero hizo poquito más. Poca presencia.
Ryan Mendes (7): Un foco constante de desborde por la banda derecha. Le faltó un poco más de acierto después de salir del regate para sacar algo de provecho.
Willy Semedo (4): Buscando desbordar siempre por la izquierda. Se le valora el arrojo pero estuvo bien defendido.
Dailon Rocha Livramento (3): Poquito del delantero. Apenas tuvo situaciones de gol y tampoco se las supo buscar.
También jugaron: Hélio Varela (4), Nuno da Costa (7), Garry Rodrigues (6), Laros Duarte (7).
Las notas de Arabia Saudí frente a Cabo Verde, uno por uno
M. Al Owais (7): Intervino en varias ocasiones delicadas en las que Cabo Verde pudo marcar, pero salvó bien los muebles.
S. Abdulhamid (6): Partido de mucha entrega a nivel defensivo. Se midió a Willy Semedo y le robó la cartera en numerosas ocasiones.
A. Al-Amri (8): Auténtica exhibición defensiva en la anticipación y al corte, yendo siempre hacia delante.
H. Altambakti (5): Estuvo bien en la media horita que jugó, pero se marchó por lesión.
N. Boushaf (5): Bien a nivel defensivo, aunque apenas se prodigó en la parcela ofensiva.
S. Mandash (5): Fallón en el regate y sin aportar mucho, aunque se fajó en tareas defensivas.
A-Al-Khaibari (5): No estuvo mal, pero su selección necesitó un puntito extra con balón.
N. Al-Dawsari (7): Omnipresente. Ayudando en defensa y siendo el líder del juego asociativo de Arabia Saudí. Director de orquesta.
S. Al-Dawsari (4): El lateral de Cabo Verde le tuvo contenido durante todo el partido. Prácticamente no tuvo ni una sola ocasión de peligro real. Sustituido.
M. Kanno (7): De lo más destacable de su selección. Flotando por todo el campo, y encima tuvo prácticamente la única ocasión clara de su selección.
F. Al-Buraikan (3): No rascó ni una ocasión en todo el partido, y perdió varios balones en la delantera.
También jugaron: Ali Lajami (8), M. Al Juwayr (5), M. Al-Shamat (5), A. Al-Hamdan (4), Moteb Al-Harbi (-).