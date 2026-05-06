Solo Lamine Yamal mejora los números de Ez Abde en LaLiga

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 16:49h.

El marroquí es el segundo máximo asistente de LaLiga, únicamente superado por el astro del FC Barcelona

El Betis acariciará en verano su récord de ventas

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Ez Abde está registrando posiblemente la mejor temporada de su carrera. El extremo marroquí es el futbolista que en más goles del Real Betis ha participado este curso, alcanzando dobles dígitos con 13 goles y 13 asistencias. Unos números que mejoran su versión en Osasuna y en el FC Barcelona y que le colocan como uno de los jugadores llamados a tener ofertas importantes este verano. Ante el Oviedo volvió a ser decisivo logrando anotar el 2-0 y asistiendo para el 3-0 definitivo del Cucho Hernández. Una actuación que le coloca entre los mejores asistentes de LALIGA, únicamente superado por Lamine Yamal.

De los trece pases de gol nueve los ha dado en el campeonato doméstico y está igualado a asistencias con Fermín López, Marcus Rashford, Luis Milla y Arda Güler. Únicamente mejora sus números Lamine Yamal, con 12, lo que explica a las mil maravillas al altísimo nivel que está el extremo del Real Betis. En esa faceta mejora a estrellas como Pedri, Federico Valverde, Brahim, Dani Olmo o Vinicius Junior, entre otros.

Unos números todavía más espectaculares si tenemos en cuenta sus 13 goles esta temporada, la mayoría de ellos en partidos decisivos. Ez Abde ha tenido incidencia directa en hasta 13 triunfos del Real Betis. Sin ir más lejos, en todos los partidos que el equipo ha ganado durante los tres últimos meses participó el extremo, ya sea marcando, asistiendo o en ambas a la vez, como contra Girona y Oviedo.

La clave para haberlo logrado es su mejoría en la toma de decisiones. Ha sido ese su gran cambio respecto a temporadas pasadas, mostrándose mucho más maduro, mucho más pausado y, sobre todo, mucho más certero de cara a portería. Una tesitura que parecía utópica hace algo más de un año, dado que sus condiciones, tan arrolladoras como ilusionantes, nunca terminaban de verse reflejadas con continuidad en el césped. Algo que sí está ocurriendo desde poco antes de la final de la Conference League. Y ahora lo refleja con números.

Lo que parece seguro es que Ez Abde será uno de los nombres del verano en Heliópolis. El marroquí, que cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones, ha levantado el interés de grandes clubes europeos, por lo que parece seguro que sobre la mesa del Real Betis habrá ofertas, teniendo siempre que darle un porcentaje al FC Barcelona.